香港報告首例猴痘病例 港府提高猴痘警戒級別

首例猴痘病例

香港9月6日報告了首例猴痘病例，確診患者是一名30歲男性，曾有美國和加拿大旅行史，經過菲律賓抵達香港。該患者目前在瑪麗醫院接受隔離治療。香港政府已向北京中央政府和世界衛生組織報告了該病例，並將啟動應急機制。

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香港衛生署表示，這名男子9月5日從菲律賓抵達香港，在酒店隔離期間發現皮疹等相關癥狀，經複檢核實後確診。香港衛生署衛生防護中心總監徐樂堅表示，猴痘目前在香港傳播的風險相當低，這種病毒傳播需要長時間暴露接觸。徐樂堅介紹說，這名患者在海外曾經有高風險活動，前幾天出現皮疹，隔離第一天就發展到咽痛和吞咽困難的癥狀。

目前香港還沒有猴痘密切接觸者，香港政府將提高猴痘警戒級別。目前中國大陸也沒有本土猴痘病例。

為應對猴痘疫情，香港政府上周表示正在完成與猴痘疫苗生產廠商的談判，本月首批猴痘疫苗有望運抵香港。港府還安排了專門場所用於隔離猴痘患者及密切接觸者。香港醫院管理局表示將安排病床、人力和藥物用於猴痘患者治療和隔離，密切接觸者需隔離21天。

世界衛生組織7月宣布將猴痘列為國際關注的突發公共衛生事件，目前超過90個非流行國家報告了疫情，確診病例超過52,700例，非流行國家報告了首例死亡病例。

香港政府仍然要求入境人員需在酒店接受隔離，強制隔離的新冠防疫政策被認為影響經濟和人員流動而遭到商界反對。香港特首李家超表示，政府正在準備於11月舉辦大型活動，隔離天數有望進一步縮短，新增的猴痘病例給該決定增加了不確定因素。