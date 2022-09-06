CNN報道：20大前中共封控了74座城市3.13億人口

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為徹底執行中國國家主席習近平堅持的“動態清零”政策，中國各省市政府趕在中共20大前全力以赴試圖撲滅新冠疫情。美國有線電視新聞網（CNN）報道說，自8月下旬以來至少有74座城市、逾3.13億人口處於全城或部分防疫封控中，預估未來幾周更多的城市也將被置於封控之中。

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在全球絕大多數國家都已放鬆甚至完全開放防疫管控、讓民眾的生活和經濟生產恢復正常的時刻，北京當局不顧對民眾生活和經濟發展的衝擊，動輒封控的舉措特別惹人注目，也令人費解。不少公共衛生專家認為，中國的嚴厲封控措施中融入了太多的政治因素和政治考慮。

報導指出，中共第20次全國代表大會預定下月16日召開，外界預期習近平將取得第3個5年的總書記任期；20大不僅要為中共取得的成就大唱讚歌，而且也要曆數習近平主政十年來的“豐功偉績”，包括“動態清零”政策的正確性。

紐約美國外交關係委員會全球衛生問題高級研究員黃嚴忠認為，共產黨希望確保不會發生任何“不愉快的事情”，象是疫情大爆發這樣可能威脅社會穩定、讓領導層交接出現陰影，甚至影響習近平個人領袖信譽的事情。

北京當局曾以“動態清零”政策導致染疫及死亡人數較少為例，辯稱習式治理強於西方民主國家。今年春天，中國金融和商務中心上海歷經兩個多月的痛苦封城，不僅衝擊民眾生活引發民怨，而且嚴重傷害生產和經濟，同時也引起各界質疑動態清零的政策。

黃嚴忠表示，全中國各地的官員從上海封控以及習近平為“動態清零”政策背書中吸取了經驗教訓，因此當地一出現哪怕最微小的疫情反彈，也要立即大張旗鼓地採取嚴厲的封控措施，力求將疫情迅速撲滅。“動態清零”已成為各地官員是否對習近平忠誠的“試金石”。