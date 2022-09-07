中俄抱團 人民幣漁利？

俄羅斯/烏克蘭戰爭/人民幣

俄羅斯天然氣工業公司6日宣布與中國一家大型石油和天然氣公司達成一項新協議，以盧布或人民幣支付賬單。評論稱，俄羅斯和中國之間經濟和睦的這一新跡象首先有利於中國貨幣人民幣。

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就中俄軸心為什麼對人民幣有利，本台報道稱，自烏克蘭戰爭開始以來，以及西方實施制裁，俄羅斯已經與對俄羅斯友好國家簽訂了成倍的雙邊協議，以做到沒有美元的貿易。土耳其里拉、印度盧比和阿聯酋迪拉姆已成為俄羅斯與世界其他國家之間貿易的流行貨幣。而最重要的當然是中國的人民幣。人民幣是這種新貨幣局面下的大贏家。在莫斯科證券交易所，人民幣交易呈爆炸性增長，從戰前1月的1%上升到今天的20%。人民幣幾乎與莫斯科證券交易所的歐元交易額一樣多。俄羅斯已經成為國際貿易中人民幣的第三大用戶，僅次於英國，以及香港。

中國貨幣是否正走向廢黜美元的道路？

回答是還有很長的路要走。過去十年來，人民幣上漲損及美元一直很明顯，而且自從俄羅斯開始對烏克蘭的侵略戰爭以來，人民幣確實被放大。1月份，在侵略戰爭爆發之前，俄羅斯中央銀行已經是最大的人民幣持有人，估計有1000億美元。這佔俄羅斯儲備的17%。莫斯科已經停止公布其數字，但根據彭博社能夠查閱到的一份俄羅斯官方文件，俄羅斯中央銀行的人民幣儲備現在相當於1800億美元，幾乎是1月份的兩倍。而且它們還將增長，因為俄羅斯當局計畫購買更多的外國貨幣，特別是人民幣，以減少對盧布壓力。

在盧布彙價崩潰之後，俄羅斯貨幣卻出現了非常強勁的反彈。

自3月以來，盧布對美元的彙率已經恢復了40%，現在又開始下跌。強勁的貨幣通常反映了經濟的強勁。在今天的俄羅斯，盧布的戲劇性復蘇主要是由於俄羅斯中央銀行的干預。3月，俄羅斯大幅提高了利率，並實施了資本控制以保護盧布。這項政策的效果很好。但盧布上漲卻使國家受到懲罰。石油出口收入轉換為盧布，然而這種商品在國際市場上仍以美元報價，當盧布上漲時，收益就會下跌。但這現在是俄羅斯收入的主要來源。因此，俄羅斯計畫購買大量的人民幣以緩解壓力。

中國在其貨幣問題上是一個非常有保留的賣家。

今年，中國禮貌地拒絕了莫斯科提出的促進兩國間人民幣和盧布貿易的貨幣互換協議。最近宣布的交易，如俄羅斯天然氣工業股份公司與中國石油天然氣集團公司的交易，都只是由大公司，而不是由國家官方的中央機關進行的。北京顯然擔心被美國的監督機構抓住被制裁。美國仍然是中國最大的貿易夥伴。北京也希望牢牢控制中國貨幣。但是，中國為人民幣在俄羅斯的使用提供便利，意味着為中國資本流向國外打開了一扇窗口，中國會冒着失去外彙管制的風險。這在中國政府的心目中並不希望這樣。