中國指控美國網攻西北工業大學 美國反指西北工業大學是竊密慣犯

中國/美國/中國西北工業大學

中國指控美國國家安全局策畫對西北工業大學進行網絡攻擊，竊取關鍵技術與資料。但美國中情局（CIA）前官員指證在他所建立的間諜案統計數據庫中，中國西北工業大學涉嫌4起對美國經濟間諜案。這起事件隨即在美中之間掀起新的輿論戰，包含外交部在內的中國官方單位、美國國安領域專家，均透過不同媒體表達意見，相互指控。

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據中央社今天引述消息報道稱，中國指控美國國家安全局策畫對西北工業大學進行網絡攻擊，竊取關鍵技術與資料，官媒今天刊文稱，西工大技術領先美國，因此成美國眼中釘；但外媒則引述美方專家指西工大多次竊取美國技術。

該報道引據中國官方央視消息，中國國家計算機病毒應急處理中心5日發布調查報告指西北工業大學遭受境外網絡攻擊，攻擊源頭是美國國家安全局。報告指控美方使用逾40種不同的網絡武器，對西北工業大學竊密。

中共中央紀委和國家監委機關報“中國紀檢監察報” 以“網絡攻擊無所不用其極，為何美國對西工大虎視眈眈？”為題刊發文稱，美國國家安全局為了隱匿對西北工業大學實施網絡攻擊的行為，做了長時間準備工作，並精心偽裝。文中提及，西北工業大學在科研方面擁有強大實力，某些領域的技術水準甚至領先於美國，使其成為美國的“肉中刺、眼中釘”。為了掌握這所學校的一舉一動，獲取相關技術、研發進展和核心機密，美國暴露出“駭客帝國”、“竊密帝國”的真面目。

該文並稱美國左手發起網絡攻擊竊取資訊，右手進行無端打壓阻礙發展，“網絡攻擊只是美國的卑劣伎倆之一”。

據中央社說，但美方對於此事則有截然不同的觀點與解讀。根據美國之音引述美國中情局（CIA）前官員艾夫提米德斯（Nicholas Eftimiades）指出，在他所建立的間諜案統計數據庫中，中國西北工業大學涉嫌4起美國經濟間諜案。艾夫提米德斯提到，在西北工業大學的案例中，西工大向產業界轉移了相關訊息。中國的情報體系利用國家的權力，以商業目的搜集資訊，以此建立產業、主導產業。這與美國之間存在巨大的差異。

據他指出，中共的間諜活動與大多數西方國家的間諜活動區別是明顯的，“大多數國家實施間諜活動以確保國家安全。相比之下，中共還採用全社會的方法竊取外國技術、知識產權、商業秘密和經濟財富”。

艾夫提米德斯說，不公開討論情報事務是美國情報界的標準做法，中共的問題在於他們是“病態式的說謊者”，“中國共產黨經常指責西方從事間諜活動，指責西方對中國社會的所有問題負責。他們如此大聲和頻繁提出這些指控，反倒讓人無法確定其中哪些是真實的”。