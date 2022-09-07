中國8月份出口和進口稱大跌

中國/進出口

根據中國官方今天公布數據顯示，在中國經濟仍然受疫情清零措施影響處於不確定性下，中國8月份的進出口雙雙報告大幅放緩。

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中國8月份出口和進口大幅下降。根據中國海關今天報告的數據，上個月，中國的海外銷售同比增長7.1%。這遠遠低於7月份的18%的增長。

法新社說，接受彭博社調查的分析師曾預計到這一放緩，但認為程度要小得多（預計數為13%）。

在過去的兩年裡，中國的出口在很大程度上受益於世界其他國家對新冠病毒疫情防護產品的需求。但隨着大多數國家恢復正常經濟與社會生活，這種需求正在下降。

而且，美國和歐洲正受經濟衰退的威脅，加上能源價格飆升，也削弱了對中國產品的需求。

據稱，中國8月份的進口量下降（同比+0.3%），此前一個月的進口量上升了2.3%。分析師們也曾預計會有放緩，但幅度應當較小（1.1%）。

中國經濟因與新冠病毒疫情有關的不確定性影響消費，中國經濟活動也受累於清零政策，中國家庭收入減少正在冷卻民眾消費，這對中國購買外國產品產生影響。

因而中國8月份的貿易順差也現急劇下降。但中國順差仍然有793.9億美元（803億歐元）。但這遠遠低於7月份1012億美元的紀錄高點。