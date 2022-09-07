人權團體揭露：習近平治下中國數十萬人被軟禁

監視居住

關注中國人權的非政府組織“保護衛士” （Safeguard Defenders）報告顯示，習近平上台以來，估計數十萬人被監視居住。

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中央社報道：關注中國人權的非政府組織“保護衛士”9月6日發布一份報告，揭露中國自習近平上台以來，擴大使用“軟禁”範圍，估計有數十萬人被“監視居住”。

根據該報告，中國大陸的所謂“監視居住”是“指定居所監視居住”的輕度版本。“指定居所監視居住”允許警方將嫌疑人關押在秘密地點長達6個月，包括專門修建的秘密關押場所，與改建的國營招待所房間等設施。

中國大陸的“監視居住”時間也長達6個月，但實施地是在家中，允許嫌疑人在監護下離開家門，可以使用電話、電腦等通訊設備，以及接受探訪。但是也可以剝奪這些權利，改為較嚴厲的形式，像是禁止嫌疑人與外界的所有聯繫、探視與離開軟禁地點，使其基本上處在單獨監禁，報告形容此為軟禁。

該報告指出，從中共總書記習近平2012年上台以來，以及修訂的“刑事訴訟法”在2013年生效後，中國以法律名義實施軟禁的做法迅速增加。

報告稱，在中國最高法院的數據庫中，大約提到“監視居住”27萬次，但據估計，在習近平執政期間，至少有56萬到86萬人被以合法的形式“監視居住”。

“保護衛士”發現，根據官方數據，在習近平執政2013年，“監視居住”措施被用於5549起案件中，2014年該數字急劇增加到2萬8704例，增加417%。後續每年數據大致都有增加。

報告指出，“監視居住”濫用的範圍巨大，形容這是一個讓當局在法律不允許拘留或逮捕時，能夠控制嫌疑人的強大武器。許多維權人士的家人都受到“監視居住”的迫害。

報告還列舉相關受到“監視居住”的案例，包含中國公益組織“長沙富能”負責人程淵的妻子施明磊、無錫維權人士沉愛斌、遼寧維權人士趙振甲等人。中國公益組織“長沙富能”負責人程淵被關押後，他的妻子施明磊就曾面臨被中國國安人員監視居住、凍結銀行帳戶及扣押證件等迫害。