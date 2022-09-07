俄駐華大使：普京和習近平將在下周會面

“上海合作組織”峰會

俄羅斯駐華大使9月7日表示，普京總統和中國領導人習近平將於下周舉行的“上海合作組織”峰會期間會面。這將是兩國領導人自俄烏戰以來的首次會面。

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據俄羅斯國家通訊社塔斯社（Tass）報導，俄羅斯駐華大使安德烈‧傑尼索夫（Andrey Denisov）對記者說，習近平將於9月15日至16日在烏茲別克斯坦舉行的“上海合作組織”峰會期間與普京會面。

傑尼索夫對記者說，距離“上海合作組織”峰會還有不到10天，“我們正在計畫舉行一次嚴肅的、全面的領導人會議，並制定詳細議程，事實上，我們現在正在與我們的中國夥伴進行合作”。

傑尼索夫還說，峰會期間將舉行全體會議和不同小組會議，這將是自新冠大流行以來首個最全面峰會。

“上海合作組織”由中國、印度、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、巴基斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦組成。

預計習近平還將於9月14日前往哈薩克斯坦進行國事訪問。北京方面尚未確認這這些行程，哈薩克斯坦外交部已經在9月5日宣布，習近平將訪問該國。

在中國外交部周三舉行的例行記者會上，有記者問及中方是否能對習近平和普京的會面予以確認，外交部發言人毛寧說，目前沒有可以提供的消息。

習近平對中亞的訪問將標誌着他重返世界舞台，他是20國集團中唯一一個在新冠病毒疫情期間沒有踏出過國門的領導人。

習近平和普京的會面將把中俄近期的一系列互動推向高潮——中俄正在進行“東方-2022”聯合軍演；周三中國全國人大常委會委員長栗戰書在俄羅斯的海參崴（Vladivostok，又稱符拉迪沃斯托克）參加東方經濟論壇並發表講話。他是俄羅斯入侵烏克蘭以來訪俄的最高級別的中國官員。

栗戰書說，中方很高興地看到，在普京總統的領導下，俄羅斯經濟沒有被美國和其它西方國家的嚴厲制裁所擊垮。他說：“中國仍將俄羅斯視為國際投資與合作的重要國家。”