德意志銀行行長：依賴中國風險大

德意志銀行

據德國《商報》報道，德意志銀行呼籲德國經濟界減少對中國的依賴。鑒於目前經濟局勢，德國還會出現更多破產事件，“德國經濟衰退不可避免。”

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德意志銀行行長Christian Sewing周三在法蘭克福舉行的銀行業峰會上表示，鑒於烏克蘭戰爭，歐洲讓自己減少對俄羅斯原材料和能源的依賴是不夠的。人們還應重新考慮與中國的關係，減少對中國的依賴。“德國在經濟上對中國的依賴具有相當大的風險。”中國日益孤立和緊張的局勢，特別是與美國的關係日益緊張，給德國帶來很大風險。

可以肯定的是，人們不應錯誤地將中國和俄羅斯相提並論。但作為企業家和風險管理者，現在的任務是研究如何在未來幾年減少對中國的依賴。 Sewing強調說，德意志銀行自己已經在做這件事，德意志銀行對中國的直接依賴程度明顯低於大多數達克斯公司。但由於許多客戶對中國有很大的依賴性，德意志銀行也間接受到強烈影響。

德意志銀行行長明確表示，減少對中國的依賴將是複雜的。“中國是我們經濟的一個基石。”中國佔德國出口的8%，佔德國進口的12%。他說，在所有達克斯公司的營業額中，有超過1/10是來自中國。要減少這種依賴性，將需要至少像與俄羅斯能源脫鉤一樣的根本性變化。

德意志銀行預計將有更多的破產事件發生。供應鏈中斷、勞動力短缺和高能源價格等各種因素導致通貨膨脹率急劇上升，“德國經濟衰退將因此不可避免。”Sewing還說，“我們必須長久適應高通貨膨脹。”他估計，2023年的經濟形勢仍將具有很大的挑戰性。德意志銀行已在為2022年破產數字上升做準備。“我們今年肯定會看到更高的貸款違約。但這都還在我認為可以承受的範圍內。”他還認為，德國經濟是有復蘇能力的。

德意志銀行七月底已經警告說，鑒於黯淡的經營環境。銀行有可能無法實現2022年有形資產回報率8%的目標。分析家門也基本上認為，德意志銀行實現不了Sewing在2019年夏天銀行重組開始時發布的最重要目標。