東帝汶對與中國談油管鋪建遭澳大利亞反對不以為然

東帝汶/中國/澳大利亞

東帝汶總統何塞-拉莫斯-奧爾塔今天說，中國當然可以幫助建設一個被視為對東帝汶經濟未來至關重要的大規模化石燃料項目。儘管鄰近的澳大利亞對此表示反對，東帝汶當局不以為然說，這只是鋪一條管道，我們不是在談論海洋地域安全。而中國將只是一個投資者而已。

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據法新社今天報道稱，東帝汶與中國討論可能對大型管道項目的投資。據東帝汶總統何塞-拉莫斯-奧爾塔周三說，中國當然可以幫助資助一個被視為對該國經濟未來至關重要的大規模化石燃料項目。

這位諾貝爾和平獎得主的東帝汶總統，在堪培拉與澳大利亞總理安東尼-阿爾巴內斯會晤前說，北京當然可以參與這個項目，該項目旨在開採1974年發現的該國大型油氣田。

奧爾塔稱，"當然，中國可能會參與其中。這只是一條管道，我們不是在談論海事安全。這只是一條管道。中國將只是一個投資者。"他說，亞太地區的其他一些國家可能會參與這個項目，包括日本和韓國。

由於該項目位於東帝汶和澳大利亞之間的水域，長期以來一直被稱讚為兩國的合作項目。但是，由於海上邊界的爭議以及天然氣應該在澳大利亞還是在東帝汶提煉的問題，對這個大型油氣田的勘探工作已經停滯了數年。

法新社說澳大利亞可能會反對中國在如此接近澳大利亞邊境的地方參與戰略基礎設施建設。澳大利亞已經對中國在該地區，特別是在東帝汶的影響力迅速擴張感到擔憂，東帝汶距澳大利亞北部只有幾百公里遠。東帝汶於2002年獲得獨立。中國幫助建造了東帝汶的議會、拉莫斯-奧爾塔的總統府和外交部各個大樓。

東帝汶現有的化石燃料礦藏的收入預計很快就會枯竭，東帝汶的主權財富基金正在迅速減少，對即將到來的 "財政懸崖 "引發擔憂。

據澳大利亞外交部長最近警告說，東帝汶存在債務陷阱外交風險。法新社說，債務陷阱外交這個詞是指中國在斯里蘭卡和柬埔寨等國家的投資戰略。