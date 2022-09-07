港台媒透露中共政治局常委不會增至9人 習近平不會卸任三職中任何職位

中國/20大

中共20大將於10月16召開，中央社引述明報今天消息，20大最大的看點是人事安排，這不限於黨內職務，還有中國國家領導人，比如正副國家主席、正副總理和國務委員、人大正副委員長、全國政協正副主席等。據分析說，新一屆中共政治局常委不會由目前的7人增至9人；此外，習近平不會退休，甚至不會卸任三位一體中任何職位。

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據明報文章稱，各種版本的中共政治局常委名單近期不脛而走，但有兩件事情確定不會發生：習近平不會退休，甚至不會卸任三位一體（黨總書記、國家主席、軍委主席）中任何一職，其核心地位空前鞏固。此外，政治局常委不會增至9人；常委由7變9，等於重回18大前的格局，是分權的安排，習近平正是看到“九龍治水”的弊端，才將9常委改成7常委，應不會走回頭路。

至於會否進一步集權，恢復13大時的5常委制，雖然機率不高，但並非完全不可能。

該報文章表示，20大另一個看點是“七上八下”的年齡規則會否打破，這主要是指政治局常委一級，黨總書記並不受此限制。總理人選也是看點之一；雖然總理人選要在明年的14屆全國人大上才揭曉，但20大產生的常委排名，已經能顯示總理人選。

按照政壇慣例，總理應是排名第二、第三位的常委，究竟是胡春華，還是汪洋、李強，都釋放不同的訊號。

報道稱，按常規，他們在今屆入局的機會都不高，若有人破例入局，則接班人選就隱然若現。