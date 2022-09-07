香港記者工會主席陳朗升今遭警方逮捕 罪名或是擾亂社會治安

香港/香港記者工會主席陳朗升被逮捕

香港一名警方消息人士告訴法新社，香港記者協會主席陳朗升Ronson Chan今天被逮捕，罪名是妨礙執法和擾亂治安，陳朗升所在的網絡新聞機構Channel C說，他在報道一個公共房屋業主會議時被警察帶走，警察要求檢查他的身份證件。 陳朗升於6月再次當選為香港記協的主席，這是香港記者的主要工會。

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據法新社今天引述香港一位警方人士說，香港記者工會主席陳朗升於周三被捕，而此時他正準備去國外培訓。該名警方消息人士告訴法新社，香港記者協會主席陳朗升Ronson Chan被逮捕的罪名是妨礙執法和擾亂治安。此消息證實了當地媒體的報道。

法新社說，香港警方沒有立即發表聲明。

陳朗升所在的網絡新聞機構Channel C說，他在報道一個公共房屋業主會議時被警察帶走，警察要求檢查他的身份。

陳朗升在贏得牛津大學為期六個月的路透社學院課程的獎學金後，將於9月底離開香港。陳朗升於6月再次當選為香港記協的主席，這是本地記者的主要工會。與許多現在已經關閉的民間團體和民主聯盟一樣，陳朗升和香港記協也受到了親北京駐京聯絡處的香港媒體的大量批評。

而香港警方的干預往往是在這種親北京媒體批評之後進行的。

在2019年發生大規模、有時甚至是暴力的支持民主的抗議活動後，香港當局正在對香港的異議人士進行大規模鎮壓。陳朗升所在的《蘋果日報》和在線新聞平台StandNews去年在其幾位高管被指控違反國家安全法後均被關閉。

香港的公共廣播電台--香港電台，在根據政府命令進行大修後，正越來越像中國的國家媒體。

香港外國記者會（FCCHK）今年以擔心《安全法》為由放棄了著名的亞洲人權新聞獎，這一決定在許多記者會員中引發了爭議。

法新社說，在5月公布的2021年無國界記者（RSF）新聞自由指數中，香港的排名下降了68位，在全球排名至第148位。而在2002年，當記者無國界組織在2002年發布它的第一份報告時，香港的排名在第18位。