上合組織會前 中印雙方從邊境對峙區撤軍

從邊境對峙區撤軍

印度政府9月8日在一份聲明中說，印度和中共軍隊已經開始從喜馬拉雅山西部的戈格拉-基阿姆溫泉邊境地區（Gogra-Hot Springs）撤軍，兩年前，中印在該地爆發的衝突，導致兩國關係降至冰點。

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這份聲明發表在下周中國國家主席習近平和印度總理莫迪出席在烏茲別克斯坦舉行的上海合作組織峰會之前。

印度說，雙方撤軍是以協調和有計畫的方式進行的，目的是保持邊境和平。

一位印度國防部消息人士說，“眼對眼的接觸已經結束。”他指的是中印的最新協議，儘管仍有數千名中國和印度士兵列隊在實際控制線（LAC）上。

“這些部隊已經（開始）撤軍了，他們並沒有被解除武裝。這是邁向更平靜的LAC的第一步。”消息人士說，由於他們未被授權對媒體發言，所以拒絕透露姓名。

中共駐新德里大使館沒有立即回復置評請求。

印度和中國有一條未畫定的3800公里長（2360英里長）的邊界，兩國的軍隊過去都遵守長期協議，避免在邊界使用任何火器。但自2020年6月，印度和中共軍隊在拉達克（Ladakh）的加勒萬地區（Galwan）發生重大衝突以來，兩國高級軍事指揮官已進行了16輪會晤。

那場衝突中，至少有20名印度士兵和4名中國士兵在徒手搏鬥中喪生，導致兩國之間的緊張局勢急劇升級。

之後，印度沿着拉達克有爭議的地區調動了5萬名軍人，以配合中方的部署，其中一些部隊被部屬到海拔高度超過15,000英尺（4572米），那裡氧氣稀少，冬季氣溫寒冷，對生命造成威脅。

2021年2月，中國軍隊拆除了數十座建築，並移動車輛，將整個營地從拉達克的潘貢措湖畔清空，這是兩國就撤軍達成的協議的一部分。