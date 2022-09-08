四川瀘定地震遇難者增至86人 降雨泥石流影響救援

四川瀘定地震

中國四川瀘定發生強烈地震，已造成86人死亡，消防員和軍人正在救援。2022年9月6日

本周早些時候襲擊中國西南地區的一場強烈地震的死亡人數9月8日上升到86人，降雨和泥石流的風險使救援工作更加複雜。

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據法新社引述美國地質調查局（USGS）稱，本周一（9月5日），四川省山區的瀘定地區發生了6.6級地震。（中國媒體報道為6.8級。）

據中國央視（CCTV）今天周四公布的最新死亡人數，震中所在地甘孜藏族自治州有50人死亡，鄰近的石棉縣有36人死亡。之前據同一消息來源稱，超過270名居民受傷，35人失蹤。

中國氣象部門預測，周四和周五該地區有中雨，一些地方有陣雨。並警告說："這些降雨可能造成山體滑坡和泥石流。

據法新社發自北京的報道說，包括軍隊、準軍事人員和消防人員在內，有超過1萬名救援人員-參與救援行動，以及防止可能的泥石流。

為了疏散受害者，救援人員有時不得不用繩索和擔架將他們吊過當地的河流。

一位音譯名叫譚克的救援隊成員告訴中國央視說，在山洪中，"最大的威脅是水底看不到的石頭"。他補充說，"我們的膝蓋和大腿都在水裡"。

據中共《人民日報》說，迄今為止，已有超過22000人疏散，被安置在124個臨時庇護所。此外，該地區的1800所學校在星期三重新正常開學。

法新社說，據執政的中共的人民日報報道，周一地震發生時，石棉縣的21000多名學生和工作人員不得不被疏散。

數百公里的電力和光纜在地震中受損。然而，據《中國青年報》報道，受影響地區的通信在周四"幾乎恢復"。