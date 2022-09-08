罕見重型天秤倒塌致3死6傷 疑人為疏忽 輿論促提高職安重視程度

香港，工業事故

一個提供公營房屋的地盤發生罕見工業意外，一個約10米高、30米長、65噸重的塔式起重機 (俗稱「天秤」，中國稱「塔式吊車」)幾乎「連根拔起」般倒塌，造成三死六傷。主責官員孫玉菡表示，初步認為天秤基座有問題，導致倒塌。有工程師質疑意外與未完全按程序辦事有關，涉人為疏忽；有兩份報章的社論更指出，業界重工程進度多於職業安全，加上罰則輕、業界人手青黃不接等都是問題，促港府提高安全標準和意識。

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這是繼十五年前重型天秤折斷塌下、造成2死5傷工業意外後另一類似意外，亦是香港一個多月來第二宗罕見人為疏忽意外，令資深傳媒人李錦洪在網上節目中慨嘆：「香港倒退了」。上次罕見意外發生在7月28日，香港流行音樂男團Mirror演唱會舉行期間，懸掛在舞台上方的重型熒光幕因吊纜斷裂下墮，經調查後，懷疑是鋼纜裝置上的護繩器設計與一般有異，令鋼纜易被磨損，加上有人錯誤把熒幕的重量由公斤當作磅計算，使實質重量相差超過兩倍，引致鋼纜出現金屬疲勞。

昨(7日)早發生巨型天秤倒塌意外的現場在九龍東區的秀茂坪安達臣道，有約200人在地盤工作，為房屋協會興建一個出售房屋項目。肇事的天秤在上月已開始在現場運作，事發時正在操作，但沒有負重。網上片段所見，巨型的天秤突然慢慢傾側，有人見狀隨即叫人逃命，但30米長的天秤臂仍壓住一列六個由貨櫃做成的辦公室，多名走避不及的工人被壓中或被困貨櫃中，地盤則揚起一片塵土。

圖左是倒塌的天秤，連接基座的工字鐵已反起。右為天秤原來的樣子。 © 麥燕庭(現場人士提供)

現場所見，整個天秤支架扭曲橫卧地面，連接石墩的「工字鐵」基座則整個翻起，與石墩完全分離。至於被壓的貨櫃則已變形，天秤操作員亦隨天秤墮下，受傷被困駕駛室內。

工程師：天秤基座焊接明顯不足 07年意外死二人僅罰3.6萬元

連61歲的操作員在內，意外造成三死六傷，他們年齡介乎22至62歲。當中，25歲工程師徐學培意外後被壓在貨櫃辦公室內，直至點算人數時才發現不見其蹤影，後在貨櫃內發現其下半身，當時徐已沒有回應外界叫喊，在事發後7小時救出，但已返魂乏術。傷者中兩人嚴重，今早仍然留院治療，其餘四人經治理後已出院。

結構工程師倪學仁表示，天秤由兩層「工字鐵」支撐，相關工字鐵須由爆炸螺絲及燒焊固定，但從事發後的照片可見，其中一層工字鐵已脫出，遭倒塌的天秤扯起，而兩層工字鐵之間明顯沒有燒焊或用螺絲固定的跡象。他質疑有人「貪快」，為節省時間，未完成地基便架起天秤使用，在安裝及監工上涉人為疏忽。

勞工及福利局長孫玉菡到意外現場視察後亦表示，天秤倒下後底部的「工字鐵」整枝反起，會是調查的重要方向。他強調，天秤的安裝及驗收都要由專業人士負責，會搜集相關資料，儘快找出事故原因。另外，勞工處已向承建商發出暫時停工通知書，並會巡查全港有天秤的地盤，確保運作安全，但不會應民間團體要求而下令暫停所有相關工程。

工業傷亡權益會和工聯會均形容，意外罕見，促請港府徹底調查。工傷會總幹事蕭倩文更認為，港府應增加罰則，以增阻嚇作用。她舉例指出，上次同類嚴重天秤意外發生在2007年的銅鑼灣三越百貨公司舊址，當時天秤在拆卸期間突然彎曲倒塌，造成2死5傷意外。當局事後成立專責小組制定塔式起重機安全指引，惟指引屬自願性質，並無約束力，而意外中只有負責起重機操作的公司被票控違反《工廠及工業經營條例》，被罰款3.6萬元，職安界普遍認為刑罰過輕。

涉事的香港房屋協會，對意外深表關注和難過，會向每名死者的家屬發放30萬港元撫恤金，傷者則獲10萬元援助。房協又說，正與項目承建商精進建築密切跟進事件，全力配合政府的調查。

行政長官李家超今早表示，關注是次嚴重工業意外，港府會循兩方面展開調查，分別是勞工處針對塔式起重機事故原因和責任誰屬進行調查，而警方重案組則會調查事故引致死傷的原因，向死因裁判官提交報告，若發現有人為疏忽，會展開刑事調查。