中共開政治局會議露習近平3連任端倪

中國/中國政治局會議

中共中央政治局今天召開會議，研究擬提請19屆七中全會討論的中共20大報告、黨章修正案等草稿。會議認為，要把20大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章。

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據中央社署名邱國強今天引述中國官方消息報道稱，中共中央政治局今天召開會議，稱中共20大要從戰略全局上對黨和國家事業作出規畫和部署，在“以習近平同志為核心的黨中央”堅強領導下，團結帶領全黨全國各族人民“再接再厲”、頑強拼搏、攻堅克難，不斷開創中國特色社會主義新局面。這一表述，象徵總書記習近平可望在中共20大後繼續領導全黨。

該報道引述新華社說，這次政治局會議認為，把20大確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，將使黨章充分體現“馬克思主義中國化時代化”最新成果，充分體現中共19大以來黨中央提出的“治國理政新理念新思想新戰略”，明確新形勢下堅持和加強黨的領導、推進“全面從嚴治黨”的新要求，更好“以偉大自我革命引領偉大社會革命”。

消息說，今天舉行的政治局會議，議程包括“19屆中央委員會向中國共產黨第20次全國代表大會的報告稿”（中共20大報告草稿）、“中國共產黨章程（修正案）稿”、“19屆中央紀律檢查委員會向中國共產黨第20次全國代表大會的工作報告稿”。並審議“19屆中央政治局貫徹執行中央八項規定情況報告”及“關於黨的19大以來整治形式主義為基層減負工作情況的報告”。同時，這次會議還聽取了上述3個報告草稿“在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告”。會議決定，根據這次會議討論的意見進行修改後，將這3份文件草稿提請中共19屆七中全會討論。

會議認為，中共20大是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會，對鼓舞和動員全黨全國各族人民堅持和發展中國特色社會主義、全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興具有重大意義。