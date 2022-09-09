中國稱與人權高專辦的合作岌岌可危

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中國駐日內瓦大使周五警告說，在聯合國8月底公布了一份關於新疆地區的報告後，北京和聯合國人權事務高級專員之間的合作 "處於危險之中"。聯合國人權高專辦公室所公布的報告，指控中國在新疆涉嫌反人類罪。

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據法新社今天報道，就新疆問題，中國駐聯合國日內瓦大使今天稱：北京與人權高專辦的合作岌岌可危"。中國大使陳旭說，"我們不可能好像什麼都沒發生過一樣，就像沒有這個報告一樣繼續合作。"

陳旭是在聯合國駐日內瓦特派員協會（Acanu）組織的新聞發布會上說。

北京指控該報告是由西方 "陰謀心腹 "撰寫的 "政治工具"。

聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特不顧來自北京的壓力，在8月31日她的高級專員任期結束前幾分鐘發布了這份被期待已久的報告。

在這份報告中，聯合國提及了中國可能的 "反人類罪 "和針對中國新疆地區（西北部）穆斯林維吾爾族少數民族的酷刑和性暴力的可靠證據，並呼籲國際社會採取行動。

雖然該文件並沒有增加人們對新疆局勢新了解，但它為聯合國對中國當局長期以來的指控蓋上了確認印章。

據陳旭說，在巴切萊特5月訪問中國期間，北京已表示願意與聯合國人權署合作。巴切萊特是17年來聯合國人權專員首次對中國訪問。

據陳旭稱，"我們曾提出願意合作。但新疆問題評估報告的公布（......）使一切都處於危險之中，"陳旭說。"我們已經就一整套雙邊合作機制達成一致"，但人權高專辦卻通過公布報告關閉了合作的大門。

然而，陳旭說中國仍然是聯合國的堅定支持者。

關於巴切萊特的繼任者，奧地利的沃爾克-蒂爾克，陳旭說，"我們準備與新任高級專員建立工作關係，"陳旭並敦促新任聯合國人權高級專員遵循客觀、公正、非選擇性和非政治化的原則。

法新社說，西方研究指責北京在 "再教育營 "中關押了100多萬維吾爾人和其他穆斯林民族成員，甚至強行 "強迫勞動 "或 "強迫絕育"。

中國譴責有偏見的報道，但稱新疆的"職業培訓中心 "以發展就業和消除極端主義為目的，並否認有任何強迫絕育。