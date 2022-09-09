拜登宣布將參加伊麗莎白二世女王的葬禮

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美國總統拜登周五宣布，他將參加周四在蘇格蘭去世的伊麗莎白二世女王的葬禮，日本政府考慮安排日皇德任出席，而俄英因烏克蘭關係緊張，俄羅斯總統普京不會參加女王葬禮。法新社稱，女王葬禮可能在9月19日周一舉行。

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法新社消息，拜登周五在回答記者有關是否親自參加伊麗莎白二世女王葬禮的提問時表示，“是的，我會去的，但我還不知道細節。”消息稱，伊麗莎白二世在倫敦的葬禮日期尚未公布，但預計可能在9 月19日周一舉行。

拜登還表示，他還沒有與新國王查爾斯三世交談。

根據英國政府預先擬定的計畫, 伊麗莎白二世女王的葬禮將會遵循傳統的國喪期，在逝世10天後舉辦。一般預期國葬將在西敏寺舉行。

在伊麗莎白二世傳出駕崩消息後，拜登取消原定的公開演說活動，並與第一夫人共同發出唁電。拜登下令聯邦機構下半旗以示哀悼。

拜登第一次見到英女王是1982年，當時是以參議院代表團身份前往英國訪問；去年6月，拜登首度以總統身份與第一夫人訪問英國，出席七國集團領導人峰會，並接受英女王的熱情款待。

另外，女王辭世後，法國總統馬克龍連發三則推文致哀。他表示，70多年來，伊麗莎白二世女王陛下是英國民族的延續性和統一性的代表。"是英國和時代的象徵，我會一直緬懷這位法國的朋友。"

法國前總統薩科齊也表達了哀悼之意，稱讚伊麗莎白二世是一位傑出女性和君主。

另據日本產經新聞報導，有關英國女王伊麗莎白二世的國葬，多位日本政府相關人士周五透露，政府正與宮內廳協商安排日皇德任出席。據悉，皇後雅子出席國葬的心意也強。

日本皇室3代都與英國女王伊麗莎白二世交往情深。伊麗莎白二世辭世後，日皇德仁、上皇明仁、日本首相岸田文雄都表達哀悼之意。日本首相官邸還降半旗致哀。

不過，俄英因烏克蘭關係緊張，俄羅斯總統普京將不會參加英國女王葬禮。克里姆林宮發言人培斯科夫周五在進行每日新聞報時表示，普京沒有計畫參加已故英國女王伊麗莎白二世的喪禮。法新社報導，培斯科夫指出，俄羅斯人因英國女王的智慧而尊敬她，但普京參加她葬禮一事沒有被列入考量。

在俄烏戰爭今年2月爆發後，英國一直是最積極力挺烏克蘭抗俄的支持者之一，並且持續對烏克蘭提供武器和訓練。俄羅斯政府曾指稱，在新英國首相上任後，不排除俄英兩國關係可能更趨惡化。

據新華社報道，中國國家主席習近平周五就英國女王伊麗莎白二世不幸逝世向英國新任國王查爾斯三世致唁電，習近平表示，"伊麗莎白二世女王是首位訪問中國的英國君主。她的逝世是英國人民的巨大損失"。習近平並稱，"願同查爾斯三世國王一道努力，推動雙邊關係健康穩定發展"。