查爾斯三世發表全國講話承諾以忠誠及愛為國民服務

英國/伊麗莎白女王/王室/政治

在全英國為女王辭世哀悼之際，繼位的新國王查爾斯三世周五發表首次全國電視演說，他對"親愛母親"伊麗莎白二世的"愛和奉獻"表達感謝，並向女王畢其一生鞠躬盡瘁服務人民致敬；作為新國王，查爾斯三世承諾將秉承伊麗莎白女王遺志，以堅定不移奉獻精神對國家履行職責，維護英國國家核心的憲法原則。

廣告 繼續瀏覽後續

伊麗莎白二世8日在居住的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡辭世，享年96歲，73歲的兒子王儲查爾斯繼位成為新國王。白金漢宮宣稱，國王查爾斯三世將於10日上午10點在聖詹姆斯宮正式宣誓登基。他9日從蘇格蘭飛往倫敦，並發表了他作為君主的首次演說。

查爾斯三世國王說，親愛的母親伊麗莎白女王陛下所啟發的"愛、欽佩和尊重"，成為她在位70年統治的標誌，一直是他和全家人的榜樣；女王一生的奉獻精神，經歷了變革和進步的時代，也走過歡樂和慶祝的時代，以及悲傷和失落的時代，贏得了世界各地人民的尊重、喜愛、欽佩和敬意。

查爾斯三世表示，女王陛下"對人民的承諾從未動搖，並定義她的一生"；正如其王室家庭每一位成員都可以證明的那樣，她將這些特質與溫暖、幽默，和始終能看到別人最好一面的準確能力，結合在一起。

查爾斯指出，"無論您可能住在英國哪個地方，或世界各地領土疆域，無論您的背景或信仰如何，我（作為國王）都將儘力以忠誠、尊重和愛為您服務，就像我一生所做的那樣"。

查爾斯三世在講話中還強調"捍衛憲法原則"。他表示，“我們的價值觀將始終如一，保持不變”。他說，“正如女王本人以堅定不移的奉獻精神所做的那樣，我也鄭重承諾，在上帝賜予我的時間裡，我將維護我們國家核心的憲法原則。”

另外，威廉王子正式繼承王儲。英國王室宣布，威廉王子繼承父親的康沃爾公爵（Duke of Cornwall）銜頭，其官方名號改為康沃爾及劍橋公爵。

周五下午，英國首相特拉斯在位於倫敦的白金漢宮覲見新任國王查爾斯三世，這也是查爾斯三世作為國王首次接見英國首相。

英國女王伊麗莎白二世8日傍晚6點多辭世，享年96歲，消息一出舉國哀慟。從周四晚間到周五，白金漢宮外聚集成千上萬名向女王致悼的民眾，宮前林蔭大道有數十名出租車司機自發列隊停車向他們敬愛的女王致意，氣氛肅穆哀傷。

另外在社交網絡也湧現大量悼念女王的貼文，大批民眾聚集到白金漢宮獻花、唱國歌悼念女王辭世。

英國全國哀悼將持續十多天，體育和文化活動相繼取消，百貨公司決定關門歇業，鐵路和郵政工人暫停了計畫中的罷工。

法新社稱，73歲的新國王查爾斯三世繼位，但他在民間受歡迎程度比他的母親伊麗莎白二世要​​低得多。這位英國歷史上登基時年齡最大的君主還面臨國內嚴重的經濟危機，英國脫歐後果以及蘇格蘭和北愛爾蘭緊張局勢等一系列問題。