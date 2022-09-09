烏軍東北線突破 俄羅斯慌忙增兵

俄羅斯侵烏戰爭

烏克蘭軍隊在東部取得重大突破，俄羅斯慌忙增兵。這是2022年9月9日俄羅斯國防部新聞處發布的視頻截屏，顯示俄羅斯軍車開往哈爾科夫方向增援，但具體地點不明。

烏克蘭軍隊在臨近俄羅斯邊境的哈爾科夫州一帶取得重大突破，俄羅斯軍方周五緊急宣布，向哈爾科夫一帶增兵。當地親俄羅斯高官承認：烏軍進展 "非常明顯和迅速 "。正在布魯塞爾訪問的美國國務卿布林肯認為，俄軍增兵凸顯俄羅斯已在烏克蘭“付出沉重代價”。

廣告 繼續瀏覽後續

基輔周四宣布已奪回大約1000平方公里土地，尤其收復了戰略地位重要的巴拉克列亞市(Balakliïa)以及周邊20幾座城鎮。一直對前線消息嚴密封鎖的俄羅斯國防部，周五宣布向烏克蘭哈爾科夫一帶緊急增兵。並播放大批裝甲車、炮車以及運輸車在地點不明的公路上奔馳的視頻。

烏克蘭俄軍佔領區俄方委任的行政高官vitali gantchev周五對俄羅斯官方電視稱，巴拉克列亞市戰鬥“異常激烈，我們對城市已失去了控制”，他承認烏軍進展“非常明顯和迅速”。基輔當局已在周四宣布，巴拉克列亞市已被烏軍收復。

俄羅斯委任的同一行政高官還承認，在哈爾科夫另一城市舍甫琴科也發生了“激烈戰鬥”，“烏克蘭軍隊企圖粉碎我們的防線。”

法新社記者現場觀察，星期五，從哈爾科夫通向巴拉克列亞的道路全部打通，顯示烏克蘭軍隊掌控了這一地區。親俄當局周五宣布，向俄方控制地區甚至俄羅斯領土緊急疏散當地居民，也證實烏克蘭軍隊進展快速。

烏克蘭不僅在東北線取得突破，基輔宣布在南線Kherson和東線也取得成功，收復了眾多城鎮和俄羅斯佔領的領土。烏克蘭方面透出的消息顯示，烏軍正在圍打戰略地位重要作為俄軍後勤中樞的伊久姆，一些專家指出，一旦伊久姆失守，俄軍的補給線將被掐斷。烏克蘭總統的一名顧問Oleksiy Arestovich表示，駐紮在伊久姆的俄羅斯軍隊已遭烏軍孤立。

在頓巴斯，雙方戰鬥激烈，基輔周四稱，在靠近克拉馬托爾斯克市和斯拉夫揚斯克市附近向前推進了三公里，並奪回了Ozerne村。

美國國務卿布林肯表示，烏克蘭反攻取得了“明顯和真正的進展。”