美媒：中國為抗疫疾呼中秋“就地過節” 網民不滿

中國再擴大旅行限制

疫情的爆發和即將到來的假期導致中國收緊了對國內旅行的限制。

中國急籲民眾在即將到來的中秋假期就地過節。據華爾街日報報道，北京政府奮力遏制這場官媒所說的過去兩年來最廣泛的新冠疫情復燃。然而，這種“動態清零”策略在網絡上引發民怨。

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該報道援引中國國家衛健委周四在北京召開的新聞發布會上表示，跨省流動人員出發前和到達目的地後須接受核酸檢測。國家衛健委倡導民眾在即將到來的長周末假期期間盡量減少跨地市出行；該機構預計今年中秋節假期全國日均發送旅客約2,400萬人次。

據社交媒體上的帖子以及中國新聞機構的報道，在四川省省會成都和貴州省省會貴陽，許多居民被從家中帶到了由政府管理的大型隔離設施，有些人被帶到了酒店。其他一些較小的城市，如新疆地區的烏魯木齊和伊寧，實行局部或全面封控已超過一個月。

據成都市一些區政府的通告，為了減少非必要人員流動，這些區已要求嚴管線下非生活必需品門店、嚴控線上非生活必需品外賣經營。成都2,100萬居民中的許多人自上周以來已被要求原則居家。

在擁有600多萬人口的貴陽市，人們在社交媒體上抱怨，在連續幾天居家後，食品供應無法得到保障。這一幕不禁讓人想起上海和其他城市此前封控時的情況。

中國周三公布，周二新增本土病例降至1,314例，比前七天的平均值下降20%左右，即便如此，各地仍收緊防控政策。官媒《中國日報》發文稱，本輪重燃的疫情是過去兩年中涉及城市最廣的一次，已經影響到100多個城市。

根據最新公布的數據，本周四川新增本土病例呈小幅上升趨勢，周三報告周二新增本土感染者159例。中國邊境地區新增本土病例數仍處相對高位，西藏、內蒙古和黑龍江當日總計新增600多例本土病例。

國家衛健委在發布會上稱，已經派出5,000多人的力量前往西藏進行支援。自上月中旬以來，西藏累計確診約15,000例，超過113名官員因防疫不力被問責。

上海和北京也有疫情重燃的跡象，北京市衛健委提醒，秋季開學之際要重點關注進返京學生。

華爾街日報續指，收緊出行限制是中國“動態清零”策略的一部分，這種策略是指一旦出現疫情就採取嚴格防疫措施，包括封控、大規模檢測和關閉邊境。中國共產黨也在為下個月舉行的五年一次的全國代表大會做準備，預計習近平將在這次會議延長他作為國家領導人的任期。

此外，周三公布的貿易數據顯示了“動態清零”政策對中國經濟所造成衝擊的最新證據，8月份的進口與上年同期持平，創4月份以來最弱表現，主要因抗疫限制措施和房地產行業低迷加劇了國內需求的疲軟形勢。

值得注意的還有，在四川，抗疫限制措施加劇了本周6.8級地震造成的困難；此次地震已造成數十人死亡。有人在社交媒體上抱怨說，相較於迅速動員救援隊伍而言，政府似乎更加重視新冠防疫工作。

地震發生地附近的甘孜州政府周一在一份聲明中表示，救援人員和被疏散的人仍然需要持24小時核酸檢測陰性證明。該聲明此後已被從當地政府網站上撤下，成都市衛健委後來表示，疫情防控期間，發生災害時，應優先保障市民群眾生命安全。

據華日報道，貴陽居民們說，周末宣布封控時，他們並沒有做好準備。該市市政府周三表示，在該區域最近一次大規模核酸檢測中，有301人結果為陽性。該區域有200多座高層建築。這些數字並沒有反映在國家衛健委公布的最新數據中，國家衛健委統計的貴州全省病例僅有20例。

許多人在社交媒體上發帖說，電梯被關停，通往樓梯的通道被鎖上。一位用戶在微博上寫道，她已經沒有辦法獲得食物了。她寫道：我查了網上所有的主要配送平台，沒人配送。

據華爾街日報表示，試圖聯繫這些社交媒體用戶，但未成功。