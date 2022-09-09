聯合國人權報告譴責中國在新疆涉嫌反人類罪 瑞士回應召見中國大使 現改口稱召集一起開會而已

瑞士/中國/不是召見是召集一起開會

瑞士糾正了官方兩天前宣布的關於與中國大使館就新疆人權狀況進行會晤的聲明，不再談及 "召見大使"。有消息說，瑞士官方或與不同媒體聯絡，希望將"召見"一詞改為召集一起開會。瑞士方面沒有提及更改詞語後面是否有壓力或隱情。

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據法新社今天報道稱，關於瑞士官方與中國大使會面，伯爾尼不再談論 "召見 "了。根據瑞士聯邦外交部的說法，這是一個 "詞語選擇上的錯誤"。該消息證實了瑞士通訊社ATS的報道。

在瑞士外交部新的函件中，該官方外交機構解釋說，瑞士外交部 "在巴切萊特女士的報告發表後與中國駐伯爾尼大使舉行了一次會議"，但 "這次會議是與中國進行人權會談的通常框架下的一部分"。

據瑞士說，這次會議是在星期四舉行的。

米歇爾-巴切萊特選擇在8月31日她作為聯合國人權事務高級委員會負責人的任期結束前幾分鐘公布這份被期待已久的報告。

這份48頁的報告受到了中國的嚴厲批評，中國施加了強大的壓力，並開展活動阻止其發表，但許多西方國家對此表示歡迎，認為這是譴責中國當局侵權行為的堅實證據基礎。

在這份報告中，聯合國提到了可能的 "反人類罪"，提到了對維吾爾少數民族實施酷刑和性暴力的 "可靠證據"，並呼籲國際社會採取行動。

雖然這並沒有增加人們對新疆局勢的了解，但它確實為聯合國對中國當局的長期指控蓋上了確認印章。

法新社引據瑞士常駐聯合國日內瓦辦事處代表於爾格-勞貝爾（Jürg Lauber）周三說：我們認為該報告非常好。勞貝爾說：調查報告對事實相當客觀，而且調查結果也非常清楚。

就這一事件，瑞士新聞中文今天報道的題目稱是: 瑞士就聯合國新疆問題報告向中國大使表達關切。

該報在文末還發表更正聲明解釋說，本文上一個版本提到瑞士基於聯合國報告召見中國大使。周四(9月8日)聯邦外交部做出澄清，稱實情並非如此，同中國大使討論聯合國新疆問題報告本是瑞中兩國就人權問題展開的定期工作會議的一部分。