伊麗莎白二世國葬下周一舉行 拜登馬克龍等多國領導人參加

英國/伊麗莎白二世/葬禮

英國白金漢宮周六宣布，女王伊麗莎白二世的國葬定於本月19日星期一在倫敦西敏寺舉行。預計包括美國總統拜登及法國總統馬克龍在內的世界各國的領導人將雲集倫敦，參加女王葬禮。英國安全部門正在準備英國史上“規模最大的維安和保護行動”。英王查理三世長子、王儲威廉，聯同妻子凱特及弟弟哈里王子夫婦，到溫莎堡外與悼念離世女王伊麗莎白二世的民眾會面。

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法新社消息，周四在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡安詳離世的伊麗莎白二世的靈柩稍後將移送返回倫敦，女兒安妮公主陪伴在側。白金漢宮表示，預計靈柩將於周二晚抵達白金漢宮，英王查理三世與王後卡米拉迎接。靈柩將於周三移送西敏宮，停放在靈柩台上，以王旗覆蓋，並放上王冠、寶珠及權杖；在本月19日舉行國葬前的4日，公眾可瞻仰靈柩。

法新社報道，女王的國葬將於19日早上11時開始，預計出席女王葬禮的各國政要包括美國總統拜登、法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩、日皇德仁以及前英聯邦各國領導人。女王靈柩之後會送回溫莎堡，為十天的全國哀悼期畫上句號。周六正式宣誓繼承王位的查理三世宣布，批准將伊麗莎白二世國葬日定為公眾假期。

西敏寺歷史悠久，是英國國王與女王接受加冕的地方。1953年伊麗莎白二世在西敏寺進行加冕儀式，她與菲利普親王1947年在西敏寺結婚。

法新社報道，英國女王伊麗莎白二世8日辭世，英國準備舉行近60年來的首次國葬，這將是1965年前英國首相邱吉爾國葬以來的首次。英國安全部門正在規畫預計將是英國史上“規模最大的維安和保護行動”。

繼承英國王位的查理三世周六在聖詹姆斯宮舉行的歷史性儀式上正式登基。登基會議由王室成員、政府官員、神職人員等組成。

另外，英王查理三世長子、王儲威廉，聯同妻子凱特及弟弟哈里王子夫婦，到溫莎堡外與悼念離世女王伊麗莎白二世的民眾會面。大批民眾聚集在溫莎堡外的道路兩旁，當威廉等人走近他們時，他們報以掌聲及歡呼聲，4人之後隔着圍欄與民眾握手談話。