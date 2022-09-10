奧密克戎BA.5死亡率低於流感 中國券商報告被刪引關注

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中國券商華泰證券7日發表研究報告，以7個國家和地區的數字為論據，說明 奧密克戎的BA.5變種病毒死亡率已低於流感。這份報告事後被刪除，但截圖卻仍廣為流傳，引起熱議。

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中央社報道，報告由華泰證券首席宏觀經濟學家易峘撰寫、以「新冠：海外新變種死亡率或已低於流感」為題。報告指出，在新變種病毒破壞力下降的背景下，亞洲各地區「正進一步放鬆疫情相關管控措施，並向『全面重啟』推進」。

報告提到，經搜集澳洲、日本、韓國、新加坡、越南、印尼、香港等國家和地區的數據得知，在新變種病毒BA.5傳播下，亞太地區COVID-19感染率再度回升，但重症和病死率明顯下降。部份國家滾動病死率更低於0.1%，甚至低於流感病死率，病毒強度下降或為「確定趨勢」，而接種3劑疫苗對降低重症及死亡率產生一定作用。

報告指出，亞太地區數據顯示，BA.5變種病毒的重症和死亡率，大幅低於Omicron原始病毒及BA.2變種病毒。因此文章再度強調，病毒強度下降或為「確定趨勢」。

這份研究報告推出後，一度被部分中國財經媒體及網路平台轉發，迅速引發關注。然而報告及相關報導上線不久即被刪除。

不過，仍有中國網友在看到報告全文後迅速截圖，以至於報告的第1頁仍能在中國網路上傳播，還有一些網友在找不到報告內容下，四處探詢哪裡可以找到報告的畫面截圖。

不少網友表示，這份報告反映的是實情，且一次對比了7個國家和地區，更何況不是歐美國家而是亞洲國家。在這樣的情況下，為什麼中國還要堅持動輒全民核酸，動輒全面封城的清零政策？

但有券商並非醫療機構，少數中國網友質疑這類報告的專業性。