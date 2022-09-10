德國巴斯夫向中國南部投資百億歐元

中德關係

據德國編輯部網絡報道，儘管中國有清零政策和地緣政治緊張局勢，德國化工巨頭巴斯夫（BASF）還是在中國開設了新工廠。這是德國公司在中國有史以來最大一筆投資。

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德國化工集團巴斯夫表示，其位於中國南部湛江的第一家工廠本周開始投入運營。這是一個超級項目。該工廠每年將生產6萬噸工程塑料化合物，以服務於汽車和電子行業。到2025年，該公司希望僅使用可再生能源來實現生產目標。這家總部位於路德維希港的公司計畫到2030年向湛江投資100億歐元。這是德國公司在中國有史以來最大的一筆投資。

就連中共中央政治局常委、國務院副總理韓正也在北京出席了工廠開工儀式。根據諮詢公司Trivium China的說法，這絕對是不尋常的。如此高級別的共產黨官員親自表示祝賀，是極其罕見的。在國有企業中也難見到，更不用說外國公司了。

德國編輯部網絡認為，中方發出的信息很明確，中國政府正在拚命吸引國際投資者。經過三年的清零戰略，國內經濟遭受重創，在華西方企業的情緒也跌至低谷。因此，中國官媒重點報道了巴斯夫新工廠的啟動，說這代表了“中國進一步開放的新範式。”中國官媒花言巧語表達的內容最近被德國總理朔爾茨描述為“轉折點”。德國政府正在制定一項新的中國戰略。該戰略可能比默克爾時代更具批判性。

許多美國公司已經起航東南亞，越來越多地背棄中國。許多德國公司也在考慮這一點。但所謂的轉折點並未觸及大型康采恩如巴斯夫或德國汽車工業里的大公司。比如，戴姆勒新總裁Ola Källennius 本周在接受德國《世界報》採訪時表示：“在過去十年中，最大的增長發生在中國。事實上，我們現在在那裡銷售了超過1/3的銷售額，這是一個成功的故事。”要讓德國經濟在沒有中國的情況下運轉？“那絕對是幻想。”