日本天皇和首相擬參加伊麗莎白女王國葬

日本/英國女王

英國伊麗莎白女王於9月8日逝世，日本宮內廳正在推進天皇出席女王的國葬的計畫，預計將在內閣會議後作出正式決定，而日本首相岸田文雄也正在考慮參加定於本月中旬左右舉行的伊麗莎白女王的國葬。據說現在基本的方向是天皇和皇後一起赴英，但也會考慮皇後的身體狀況。

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日本皇室多年來與英國王室建立了密切的關係，雖然受新冠疫情影響推遲，但天皇和皇後即位後，英國是首個邀請他們訪問的國家。

天皇出席外國皇室或國家元首葬禮的情況極其少見，唯一的例子是1993年，當時的明仁天皇和皇後夫婦參加了比利時國王博杜安一世的國葬。

而考慮到伊麗莎白女王和她所在的皇室已經和日本皇室的昭和天皇、明仁天皇和德仁天皇三代交流，因此決定推進前往參加。

而現任天皇、皇後也和英國緣分深厚，都有在英國留學的經歷。如果天皇出席國葬，這將是他即位以來首次出訪。

接到伊麗莎白女王逝世的消息，宮內廳10日宣布，天皇和皇後將從9日起服喪三天，以表達他們深深的悲哀和由衷的哀悼。

而岸田首相正在考慮參加定於本月中旬左右舉行的英國伊麗莎白女王的國葬，他說：這是國際社會的巨大損失。並表示希望通過參加國葬表示衷心的哀悼。

首相岸田文雄9日訪問了英國駐東京一番町的大使館，弔唁英國女王伊麗莎白的逝世。他也在自己的推特上用英語和日語發帖表達了哀悼，他說：“當英國人民沉浸在深切的悲痛時，日本與英國在一起。”

岸田首相計畫參加本月在紐約舉行的聯合國大會，現在政府正在安排岸田在此之前訪問英國，參加19日前後舉行的伊麗莎白女王的國葬。

岸田首相表示：“這對國際社會來說是一個巨大的損失”，我願以出席國葬的方式表達誠摯的哀悼。