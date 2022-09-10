習近平為什麼還要修改黨章

中共二十大前瞻

中共政治局召開會議，討論20大黨章修正案。19大，已經修改黨章，把“習近平新時代中國特色社會主義思想”正式寫入黨章，20大繼續修改黨章，還有必要嗎？

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中共政治局稱，“要把20大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章”，具體內容不詳。分析稱，此次修改黨章，是要把習近平在黨內“君臨天下”的地位鐵板釘釘，香港『星島日報』周六援引分析認為，所謂重大理論觀點寫入黨章，應該是把“兩個確立”寫入黨章，進一步提升習近平地位。

“兩個確立”是什麼？就是“確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位；確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位”。“兩個確立”於去年底召開的中共19屆六中全會提出，中共中央政策研究室主任江金權在會後強調，“兩個確立”是“時代呼喚、歷史選擇、民心所向”，又稱習近平是“當之無愧的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥。”

還有的分析認為，19大上，習近平雖然成為繼毛澤東、鄧小平，把自己名字寫入黨章的領導人，但未使用“習近平思想”，而是使用了一個冗長難懂的“習近平新時代中國特色社會主義思想”，像似一個很不高明的拼湊，『北京之春』榮譽主編胡平認為，20大上，可能會把上面那個囉嗦的全稱變成“習近平思想”，“那當然就意味着再升了一步，和毛澤東思想完全並駕齊驅了”。

中國的國際形象在習近平手上受到空前折損，中國的經濟在他手上一步步倒退，他強行推行的“清零政策”也被指只不過是讓官員服從百姓屈從的政治工具，造成嚴重的次生災難，因此，習近平治國的能力受到普遍懷疑。但是習謀畫長久執政可謂“深謀老算”，2017年把習思想寫入黨章，2018年突然修憲，取消了國家主席任期制，為開闢第三任鋪路，現在，20大臨近，中共政治局剛剛宣布研究黨章修正案，以備20大通過，顯然，習近平為終身執政，做了體制的準備—取消任期制，思想的準備---把習思想寫入黨章。

但讓觀察人士疑惑的是，既已廢除了任期制，也已在19大修改了黨章，準備在20大連任的習近平，還要在20大修改黨章，強化自己的地位，難道習對自己的地位還缺乏百分之百的把握。

若如上述分析，要把“兩個確立”寫入黨章，形同坐實了這一疑惑，也就是說，近十年來，以反腐的名義清除黨內有可能阻礙他的勢力的習近平，在廢除了任期制之後，在把習思想寫進黨章之後，還需要確立他在全黨的核心地位，還需要確立習思想對全黨的指導地位，給人造成的感覺是，習的地位並不如某些分析人士所稱的那樣強大和鞏固。

六四25周年時，歷史學家余英時接受本台採訪時曾指出：“共產黨現在是坐在一個火山上面。但到底會怎麼樣結束，誰也不敢說。”在廢除了任期制，廢除了集體領導制之後，君臨全黨，被指已將“黨天下”變成“習天下”的習近平，會不會有一種坐在火山上面的感覺？

習近平及他統治的黨沉浸在“喜迎二十大”的氣氛中，中國到處卻是大白橫行、清零封城的恐怖場面，以及由此帶來的嚴重的經濟倒退，前中央黨校教授蔡霞指出，精英階層對習近平的不滿情緒正在向下擴散，向公眾蔓延。

如果習近平真那麼強大，還需要“確立”他的地位嗎？而且還需要“兩個確立”？有人指出，習崇拜的毛澤東從來也沒有強調過要確立自己的地位，全黨不是還要不斷高呼萬萬歲嗎，看來，習近平政權遠遠沒有“固若金湯”。