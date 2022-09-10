華盛頓譴責莫斯科沒有尊重獄中反對派納瓦爾尼的權利

俄羅斯/納瓦爾尼

9月9日星期五，華盛頓對莫斯科發出譴責，指責俄羅斯當局沒有尊重正在獄中服刑的著名反對派人物納瓦爾尼應該享有的權利，尤其禁止其與自己的律師進行自由交流。

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美國國務院發言人普萊斯透過一份公報指出：美國對俄羅斯政府任意、且越來越多地干涉納瓦爾尼的權利深表關切。監獄方阻礙納瓦爾尼為自己的辯護做準備，並通過監視其與律師交談或延誤他們之間文件交換等方式來阻止其與律師展開自由交流。普萊斯指出：種種做法再次表明：當局出於政治動機對納瓦爾尼進行騷擾並以“涉嫌犯下輕罪”等借口一再對其實行單獨監禁。這凸顯了俄羅斯當局對像納瓦爾尼一樣 “講真話的人”的恐懼心理。美國國務院發言人呼籲俄羅斯立即釋放反對派人士納瓦爾尼。

9月8日星期四，納瓦爾尼披露：他與律師進行保密談話的權利遭到剝奪。他還表示：他與辯護人交換的每一份文件都必須接受監獄管理部門的“三天時間的驗證”。納瓦爾尼指出：事實上，他的辯護權已經蕩然無存，為自己辯護已經成為非常虛幻的一件事。

現年46歲的納瓦爾尼是俄羅斯主要反對派人物之一，也是普京的主要反對者。他不斷批評普京政府的腐敗，並曾在2010年代初經常組織大規模遊行。2020年在西伯利亞疑似遭人下毒，轉送德國治療。2021年2月返回俄羅斯時被捕。隨後於同年3月以“挪用公款”的罪名被判處9年監禁。