馬克龍與新任英國首相特拉斯通電話 強調加強關係共同應對挑戰

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法國總統馬克龍周六與新任英國首相特拉斯舉行電話會談，雙方一致表示進一步加強法英關係以及密切合作應對挑戰的共同願望。馬克龍並與烏克蘭總統澤連斯基通電話，討論烏克蘭境內紮波羅熱核電站情況以及法國對烏克蘭的進一步援助。

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法新社消息，據法國總統府愛麗舍宮發布的聲明稱，馬克龍將參加定於本月19日舉行的伊麗莎白二世的葬禮，在與特拉斯的會談中，馬克龍再次向英國女王伊麗莎白二世辭世表示哀悼。

愛麗舍稱，馬克龍隨後祝賀特拉斯當選英國首相，雙方回顧法國和英國密切的歷史性關係，並一致表示希望進一步加強兩國關，密切合作，共同應對挑戰，首先是支持烏克蘭，並應對衝突對糧食及能源價格造成的影響。”

另據報道，法國總統馬克龍周六與烏克蘭總統澤連斯基舉行電話會談。

愛麗舍宮表示，雙方討論了烏克蘭境內紮波羅熱核電站的情況，以及法國對烏克蘭的進一步援助。澤連斯基在社交專頁說，兩人的共同立場是，將核電站非軍事化是保護歐洲免於核災難的唯一途徑。

報道指，馬克龍與澤連斯基在會談中強調，必須保證核設施安全，並支持聯合國國際原子能機構的工作；雙方並商討法國如何幫助烏克蘭解決需求問題。

俄羅斯出兵烏克蘭後不久就控制了紮波羅熱核電站，目前核電站仍由烏方技術人員運作，俄烏互相指責對方對核電站構成危險。國際原子能機構專家團此前完成考察核電站，其後發表報告，呼籲在核電站周邊設立安全區。