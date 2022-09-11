俄軍烏東潰敗 網友調侃竟無一人是男兒

俄羅斯侵烏戰爭

圖為在烏克蘭哈爾科夫地區，烏克蘭軍人準備用美國提供的M777榴彈炮向俄羅斯陣地開火。烏軍在哈爾科夫地區取得重大進展，收復失地3000多平方公里，並於9月11日收復鐵路交通樞紐城市伊久姆，切斷了俄軍的補給線。

烏軍大舉挺進，俄軍在烏東節節敗退，烏方宣布已收復失土3000多平方公里，打到離俄羅斯只有50公里，引起中國網友熱議。

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趙昱鯤11日微博分析俄軍潰敗原由，一語雙關指出：“俄羅斯再次迎來自己的‘竟無一人是男兒’時刻，原因也和歷史上一樣，歷代沙皇把男兒殺的殺、流放的流放，怎麼還能指望在自己的危機時刻有男兒挺身而出呢？“

作者說：天下的好事不能被你一家全佔了。在維持自己統治的時候，國內無一個是男兒，然後發生戰爭時，又指望都是男兒，算盤也打得太好了。

作者筆鋒一轉，認為戰場如此，輿論其實也一樣。“目前雖然輿論場上好像都是一邊倒，但是風向一變，潰敗會比這次哈爾科夫戰役更乾脆。君子德風，小人德草，在反覆的逆向淘汰之後，那一邊看上去聲勢浩大，其實只是擠滿了小人”。旁邊有位跟帖的故意問：“你到底在說誰呢？”

署名“某胖”的在題為“我極其鄙視烏克蘭大騙子”的博文中說：“如果伊久姆的俄軍成建制投降，不但偉大的普京大帝不好跟國內交代，某國的普粉也沒面子。……最令我生氣的事，偉大的俄軍的龍捲風呢？強大的S-500呢？這時候都不拿出來幹掉烏克蘭納粹？等着下崽呢？關鍵是，他們一投降，偉大的某國愛國者還要不要力挺普大帝，還說不說那是戰鬥民族？這事兒的本質就是，被偉大的某國愛國者消滅了若干次的烏軍某旅和早就灰飛煙滅的另外幾支烏軍部隊現在成了東北廚子，這一道菜就是：包餃子。”

網友語氣一語雙關，充滿暗示，譏諷的應是力挺俄羅斯的北京當局和中國親俄的民族主義分子。

烏克蘭戰場形勢突變，官媒也不能裝作視而不見，有新華社背景的公眾號“牛彈琴”也使用了“俄烏戰場，形勢正發生重大變化”標題，承認“烏軍反攻確實凌厲”、 “攻守形勢正在發生逆轉”，但文章似乎暗示普京在下一盤大棋：“也不排除俄軍在設置陷阱”。

這篇文章後面的評論也很有意思：

“我想此刻烏克蘭人民的抵抗意志與當年的中國人民抗日戰爭的意志應該是一樣的”。

“一場烏俄戰爭，把一個演員打成了硬漢，同時把一個硬漢打成了演員。把潰敗說成撤退，真是諷刺。”

“法西斯最鼎盛時期尚且讓人類打敗，今日邪惡軸心算什麼？”

畢竟還是有網友“有遠見“，不滿地質問：“看評論區佔了三分之一的人希望俄羅斯潰敗，說什麼烏克蘭是正義的一方。如果俄羅斯倒了，美帝北約的下一個目標就是中國，到時候你們會連豬狗都不如。“

但他立即遭到反駁，一位說：“你頭上有半頂漢奸帽子，你這話很反動，你的意思我們是靠俄羅斯活着的嗎？”另一位說：“你真無知!”

還有“智者”主張坐山觀虎鬥：“其實這場衝突，北約贏，則我們失去安定的北方邊界，俄羅斯贏，則過於強大的俄羅斯也不符合中國的利益，而一直這麼耗着的話，歐美就不能專心搞我們中國，俄羅斯也才會和中國走得更近。”

被稱為“國師”的中國人大金燦榮教授8月22日與9月11日的兩段評論也被網友並列在一起嘲諷，第一個是他的預測：“我覺得到年底，戰爭差不多會結束。戰爭結束的標誌是，整個黑海沿岸的烏克蘭地區被俄羅斯戰略，烏克蘭成為內陸國家……這是俄羅斯的第一個目標。第二個目標是烏東地區，俄羅斯有可能把烏克蘭的10萬軍人消滅掉，5萬國民自衛隊消滅掉，去軍事化和去納粹化的目標基本實現了，以後，烏克蘭將長期陷入內戰。”金燦榮9月11日轉向了，稱“沒有誰比俄羅斯更想早點結束這場戰爭了……但現在的問題是 ，俄軍真是推不動，甚至還有點被動。