栗戰書在海參崴之後去了莫斯科

中俄

中共三號人物栗戰書在海參崴參加東方經濟論壇後，訪問了莫斯科。他向俄方強調，新時代中俄關係“將不斷邁上新台階”，普京則對俄中貿易儘管疫情仍“呈積極發展勢頭”表示滿意，並相信“將邁向更高目標”。

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據中國官媒新華社9月10日發自莫斯科的報道說，中國全國人大常委會委員長栗戰書9月7-10日對俄羅斯進行正式友好訪問，他在“符拉迪沃斯托克”（海參崴），會見了俄總統普京，在莫斯科，與俄國家杜馬主席沃洛金、俄聯邦委員會主席馬特維延科分別舉行了會談。

據這個報道透露，栗戰書向普京轉達了習近平的“親切問候”和“良好祝願”，並稱，在習和普的親自推動下，兩國“政治互信”、“戰略協作”、“務實合作”都達到了新高度，成為大國、睦鄰友好、合作共贏的“典範”。此外，栗戰書還向俄國人介紹了中共即將召開的二十大的有關情況。

俄官媒衛星網9月11日以“栗戰書：新時代中俄關係將不斷邁上新台階”為題作了報道，稱，普京向栗戰書說，“俄中新時代全面戰略協作夥伴關係具有特殊性和重要性”，“俄方對兩國關係和各領域合作成果感到滿意”。“特別是在新冠肺炎疫情形勢下，雙邊貿易呈現積極發展勢頭，相信會邁向更高的合作目標”。他還預祝中共二十大勝利召開。