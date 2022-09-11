澤連斯基宣布烏軍解放東部戰略重鎮伊久姆市

烏克蘭/澤連斯基/俄羅斯/烏克蘭危機

烏克蘭總統澤連斯基周日宣布，烏克蘭軍隊解放了東部戰略重鎮伊久姆市。烏克蘭東部地區周日晚發生大面積停水斷電，澤連斯基指責俄羅斯對烏東地區基礎設施發達攻擊，導致大面積斷電。

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路透社消息，哈爾科夫州州長西內赫波夫(Olegh Synehoubov）周日在社交媒體上發文稱，“俄羅斯佔領軍向哈爾科夫地區的戰略基礎設施發起攻擊"，他表示，多個城鎮中心都停水斷電。被轟炸的地方還發生了火災。

據路透社記者在哈爾科夫市中心報道，烏克蘭第二大城市哈爾科夫周日晚間陷入一片黑暗之中。

另外，在哈爾科夫西北部的蘇梅地區以及第聶伯羅彼得羅夫斯克，也都電力中斷。

周日，烏軍繼續反攻，並在哈爾科夫州持續推進。

路透社消息，烏克蘭武裝部隊總司令紮盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）周日表示，烏克蘭部隊繼續在哈爾科夫州朝北、南、東3方推進。

紮盧茲尼在Telegram上表示："在哈爾科夫方面，我們不僅開始往南和往東，也往北挺進。我們距離邊境只有50公里。"他還說，烏克蘭武裝部隊這個月以來已經收復超過3000平方公里失地。

俄羅斯部隊周末從該地區主要堡壘伊久姆市（Izyum）撤退，這是3月撤離烏克蘭首都基輔以來的最大失敗，數以千計俄羅斯軍人拋下彈藥和裝備逃亡。

據最新戰報，烏克蘭總統澤連斯基周日在其官方賬戶發布視頻稱，烏克蘭武裝部隊重新控制了哈爾科夫州的契卡洛夫斯克（Chkalovske）。