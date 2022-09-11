習近平此刻去見普京比較尷尬

中俄關係

烏克蘭戰爭形勢短短幾天發生重大變化，烏軍以閃電速度，三五日之內，在烏東連下重鎮，包括攻克鐵路交通樞紐伊久姆，切斷俄軍補給線，烏方稱已收復3000多平方公里失土，且打到距離俄羅斯邊境只有50公里。俄羅斯現在急需補充兵員，補充武器，補充裝備。正好，中國國家主席習近平下周與普京會面。

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剛剛在俄羅斯結束訪問的中國全國人大委員長栗戰書向普京轉達習近平的承諾，堅決支持俄羅斯，栗戰書是為習普會開路的，俄羅斯駐華大使安德烈.傑尼索夫表示，15-16日，習普將利用烏茲別克出席上海合作論壇的機會舉行峰會。這將是習近平自中國武漢爆發新冠疫情以來首次出國，這也是今年2月4日習近平與普京在北京發表中俄合作無上限聲明後的首次面對面會晤，應該說，值此烏克蘭戰爭形勢扭轉之際，普京萬分需要習近平的“無上限合作”，習近平能給普京雪中送炭么？

在2月初習普發表北京聲明數日之後，普京下令俄軍侵略烏克蘭，西方立即對俄羅斯展開全面制裁，並向烏克蘭源源不斷地提供軍備，同時，美國國家安全助理沙利文與中共最高外交官員楊潔篪會晤，目的旨在警告北京不要軍援俄羅斯，否則必遭嚴厲制裁，之後，拜登與習近平通話，核心的內容也是威懾中方不要暗中支援俄羅斯，試圖削弱西方制裁俄國的實際效力。

一些分析指出，俄烏戰爭爆發初期，北京深信俄羅斯將很快打敗烏克蘭，但是北京的判斷一如普京的判斷，完全落空。如今，烏克蘭戰爭已200日，烏軍開始在東部、南部展開大反攻，俄羅斯卻陷入了困境。

在西方不斷地對北京發出警告後，北京沒有走得更遠，根據美國情報部門的消息，中國大體上沒有向俄羅斯提供實質性支援。烏克蘭外長庫爾巴9月10日似乎也予以證實，當記者追問他如何看待至今沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭的中國時，庫爾巴表示希望與北京進行“積極地對話”，他補充說，“只要中方的負責人說出有損烏克蘭利益的話，我們會毫不猶豫地作出反應。但從原則上講，我們沒有發現中國幫助俄羅斯……這已經很不錯了。”

事實上俄羅斯對習近平承諾的“無上限合作”一直有所期待，華盛頓郵報6月份曾報道，莫斯科多次呼籲北京兌現承諾，對北京害怕觸發西方制裁不回應很不滿。紐約時報日前報道，俄軍彈藥短缺，向伊朗購買無人機，目前正在採購北韓軍火。有分析認為，中方從俄羅斯武器系統研發升級的系列武器，俄羅斯更應求之不得，那麼，習近平本次會見他“最好的朋友”普京時，帶去的禮物是什麼？習近平會不會冒着徹底與西方鬧翻的危險，向俄羅斯承諾提供經援、軍援？

俄羅斯駐華大使館微博官號刊載傑尼索夫大使新聞發布會部分內容稱：“在中國，俄羅斯在烏克蘭的行動得到了理解，甚至在某些地方還受到了尊重，公眾輿論是站在我們這邊的“，不知道這位大使有看沒有看到這兩天中國網民的一些反應？這位大使還說：“中共二十大後中國領導層的人事變動不會影響俄中夥伴關係。我們的關係是獨立自主的，不取決於個人立場。”不知道大使是否知道習近平準備連任，中國領導大概率不會改變？

美國約翰霍普金斯大學政治學教授、中國問題專家專家哈爾·布蘭茲（ Hal Brands）10日發推分析，如果俄羅斯在烏克蘭的戰場局勢像它看起來那麼糟糕，將使中方騎虎難下。北京如援俄將受到西方制裁，但是，如果俄羅斯被烏克蘭打敗，北京也不能處之泰然，一個嚴重削弱的俄羅斯將會是一個用處不大的應對華盛頓的聯盟，而且會在莫斯科內部引發政治動蕩。而莫斯科政局動蕩很可能使得習近平付出很大精力培植的“中俄戰略夥伴關係”付諸東流。他認為，可以打賭的是，如果俄羅斯處境不利，普京會尋求獲得北京更多的支持，如果北京不能滿足普京的要求，可能會在中俄夥伴關係產生大緊張。無論如何，正在烏克蘭發生的變化對北京十分不利。