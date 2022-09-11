馬克龍與普京通話 呼籲俄羅斯撤出紮波羅熱核電廠武器

法國/俄羅斯/烏克蘭/核電站

法國總統馬克龍周日與俄羅斯總統普京通話，呼籲俄羅斯撤出存放在烏克蘭紮波羅熱核電站的武器，馬克龍指，俄羅斯的佔領導致核電站面臨風險”；馬克龍並呼籲俄羅斯儘快停止軍事行動，展開談判。烏克蘭周日表示，紮波羅熱核電站已經停運。

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法新社消息，據愛麗舍宮周日發表的新聞稿稱，馬克龍向普京明確指出，俄羅斯對烏克蘭紮波羅熱核電站的佔領，是導致核電站面臨風險的原因；馬克龍並要求遵守國際原子能機構的建議，以確保核電站的安全。

愛麗舍宮稱，馬克龍將繼續與烏克蘭總統澤連斯基以及國際原子能機構總幹事格羅西保持聯繫，“並將在未來幾天內”再次與俄羅斯總統對話，以達成協議確保核電站安全。

此前據克里姆林宮表示，普京曾在電話中警告，烏克蘭經常性襲擊這座被俄軍佔領的歐洲最大核電廠，將造成“災難性後果”。

馬克龍還在與普京的電話會議中譴責俄羅斯繼續在烏克蘭開展軍事行動，並呼籲俄羅斯儘快停止軍事行動，開始談判，恢復烏克蘭的主權和領土完整”。

周六，馬克龍與烏克蘭總統澤連斯基再次通話，雙方認為，紮波羅熱核電廠情況“非常令人擔憂”。

據烏克蘭國家核電公司周日表示，紮波羅熱核電站已完全停止運作，為進入"冷停堆"狀態做準備。公告稱，紮波羅熱核電站6號機組當地周日凌晨與電網斷開連接，正在為冷卻和進入冷停堆狀態做準備。

公告強調，核電站與電力系統連接的電纜受損風險仍然很高，核電站本身用電需求將由柴油發電機提供，烏克蘭國家核電公司將採取一切可能的措施向核電站提供額外的柴油燃料。

俄新社也引述紮波羅熱州俄方官員說，紮波羅熱核電站最後一個動力裝置已停止運行。核電站由柴油發電保障供電。另外，國際原子能機構兩名專家仍在核電站工作。

另外，馬克龍在與普京的會談中，就世界糧食安全問題做出了必要的澄清，馬克龍強調，歐洲的制裁不包括農產品及從事農業必不可少的產品。馬克龍要求普京確保俄羅斯與烏克蘭在土耳其及聯合國監督下達成的協議得以實施，以使出口糧食順利運抵急需糧食的地區。

普京日前召開俄羅斯聯邦安全會議討論糧食問題，他表示目前從烏克蘭出口的糧食，幾乎沒有出口到發展中國家；根據莫斯科的記錄，只有3%烏克蘭糧食流向最貧窮的國家。

烏克蘭總統澤連斯基反駁普京的說法，指從烏克蘭出口的幾噸糧食，很快抵達面對饑荒危機的索馬里。

英國也反駁俄普京有關烏克蘭糧食出口的言論。英國國防部指聯合國的統計顯示，烏克蘭根據黑海穀物出口協議出口的穀物中，約30%供應給非洲、中東及亞洲的中、低收入國家。