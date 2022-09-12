新冠疫情後中國國家主席習近平本周將首次出訪中亞兩國

習近平出訪中亞

中國官媒周一表示，中國國家主席習近平將進行新冠疫情爆發後的首次海外訪問，本周三至周五，習近平將前往中亞，訪問哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦兩國。並出席在烏茲別克斯坦具體的上合組織峰會。在峰會期間，他還會和俄國總統普京會面。

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據法新社從北京發回的報道，中國官媒的中國新聞社說，習近平將出席在烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行的上海經濟合作組織成員國領導人峰會，並 "分別對哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦進行國事訪問"。

上合組織由中國、俄羅斯、和四個中亞國家--哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦--以及印度和巴基斯坦組成。

9月14日周三，習近平首先訪問哈薩克斯坦，9月15日至16日赴烏茲別克斯坦，參加在撒馬爾罕舉行的上合組織峰會，撒馬爾罕是古代絲綢之路上的一站。

俄羅斯也表示，在峰會期間，中國國家主席習近平將與俄羅斯總統普京會面，因烏克蘭戰爭莫斯科受到西方國家經濟制裁的打擊，尋求加強與北京的關係。

另據路透社報道，克里姆林宮的顧問尤里-烏沙科夫上周就告訴記者，俄羅斯總統將在峰會上與中國主席舉行會談。他還補充說，這次會議將是 "極其重要的"。報道指出，兩國元首的會晤將給習近平提供強調其影響力的機會，而普京則能表明俄羅斯對亞洲的興趣。

中國國家主席上次出國訪問還是在2020年1月，當時習近平對緬甸進行國事訪問。訪問結束回國幾天後，新冠疫情在武漢爆發，隨之而後的就是封城防疫措施。法新社報道稱，從那時起，習近平主要以網上視頻的虛擬形式進行外交活動。不過，在今年2月份的北京冬奧會期間，他接待了幾位出席冬奧會的外國領導人，這是自疫情流行以來，他首次與外國領導人進行面對面的會晤。