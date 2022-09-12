俄軍敗退 俄多地議員要求罷黜普京

俄羅斯侵烏戰爭

俄軍在烏東慘敗引發表面平靜如水的俄羅斯政壇動蕩，聖彼得堡及莫斯科的兩組市議員9月9日公開要求普京下台。他們的理由是：俄羅斯總統失敗了。

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斯莫爾寧斯科耶市（聖彼得堡的一個區）的一組議員向下議院院杜馬發出一封正式信函，要求解除國家元首的職務。信中指出，烏克蘭軍事行動 "損害了俄羅斯及其公民的安全"，也損害了經濟，而且未能阻止北約向俄羅斯邊界推進。這些民選官員表示，克里姆林宮領導人的行為屬於『憲法』第93條，根據該條規定，總統可因 "叛國罪 "被罷黜。

呼籲信的作者德米特里-帕利烏加在推特上公布了這一消息。該議員認為，普京應對 "俄羅斯健壯男子的死亡、國家經濟衰退、俄羅斯的人才流失以及北約的東擴負責”。

莫斯科羅蒙諾索夫區的市議員們寫給普京的信雖然沒有那麼尖刻，也沒有直接提到烏克蘭戰爭，但他們也邀請國家元首辭職。他們在信中說："研究表明，在權力經常變化的國家，人們的平均壽命要比領導人永久盤踞權力的國家更好、更長。"議員們信中指的是執政已長達22年的普京。信中還說，"您和您的下屬所使用的言辭長期以來一直以不容忍和侵略為特徵，最終使得 我們的國家重新陷入冷戰時代。我們再次用核武器威脅全世界，俄羅斯又回到了被恐懼和憎恨的狀態。"“我們要求您卸任，因為您的觀點、您的商業模式已經無可救藥地過時了，阻礙了俄羅斯的發展和俄羅斯人發展的潛力”。

7名要求普京下台的彼得堡市議員很快被警方傳喚，隨後又釋放，但並意味着他們空前的行動不會得到懲罰。屬於反對陣營的米哈伊爾-洛巴諾夫說："這是一個非常勇敢的行為。不幸的是，在今天的俄羅斯，他們將面臨很大的問題。很明顯，今天我們國家有數千萬人對正在發生的事情感到不滿，但他們卻不敢說出來，不敢寫，不敢發表。”

法國世界報發出的報道認為，議員們的行動不可能成功，但卻反映了俄羅斯選民對持續了6個多月沒有取得承諾結果的軍事行動的厭倦和一種挫敗感。普京於2月24日侵烏行動時，俄羅斯權威的政治評論家聲稱，"特別軍事行動 "將持續三天，並在基輔建立一個親克里姆林宮的政權。

現在看來，即使把野心降低，俄羅斯甚至也無法佔領整個頓巴斯。侵佔的紮波羅熱和赫爾松很容易受到烏克蘭的反攻，迫使俄羅斯當局9月11日宣布無限期推遲舉行將兩地併入俄羅斯的所謂 "全民投票 "計畫。

被俄軍在哈爾科夫的慘敗激怒，對普京的憤怒也開始向民族主義圈子蔓延，其中一些人在前軍事將領伊戈爾-古爾金(Igor Guirkine)帶領下，將軍事失敗的責任歸咎於普京。還有許多人譴責國防部長紹伊古和參謀長格拉西莫夫無能。