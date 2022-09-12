國際勞工組織報告：全世界有5000萬人處於現代奴役中

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聯合國國際勞工組織周一發表最新的《現代形式奴隸制全球估計》調查報告顯示，到2021年，全球有5000萬人生活在現代奴役中。其中，2800萬人被強迫勞動，2200萬人被困在強迫婚姻中，這一數字較過去增加。該報告特彆強調了聯合國各機構對包括新疆在內的中國強迫勞動的擔憂。

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法新社報道，國際勞工組織（ILO）的報告指出，新冠疫情、武裝衝突，以及氣候變遷等種種危機，導致工作與受教育權利遭受前所未有衝擊，加劇極端貧窮與被迫遷徙的情況發生。

報告指出，相較於上次統計的2016年，處於現代奴役狀態的人數增加約930萬人。

根據最新數據，在2021年，約有2760萬人被迫強制勞動，其中超過330萬人為兒童，另有2200萬人被迫結婚。國際勞工組織發現，強制勞動有過半數發生在中高收入，或是高收入國家，發生在移民工身上的機率是一般工人的3倍以上。

報告稱，從規模上看，強迫勞動在阿拉伯國家最為普遍。 而強迫勞動人口數字上看，亞洲及太平洋地區的強迫勞動人數佔世界總數的一半以上。 該報告特彆強調，聯合國各機構對包括新疆在內的中國強迫勞動狀況的擔憂。

國際勞工組織的報告在有關中國強制勞動部分，提到前聯合國人權事務高級專員巴切萊特8月31日公布的報告。報告指出，中國針對維吾爾族和“其他主要以穆斯林為主的社區”存在“嚴重侵犯人權行為”。報告評估：在“更普遍地限制和剝奪個人和集體享有的基本權利的情況下，中國對維吾爾族和其他人進行任意拘留的程度可能構成國際罪行，特別是危害人類罪。”

法新社稱，中國在8月12日向國際勞工組織總幹事蓋·萊德遞交了中國批准《1930年強迫勞動公約和《1957年廢除強迫勞動公約》的批准書。勞工組織表示，"中國此舉為與該組織與政府合作，打擊強迫勞動行為開闢了新的道路”。萊德向法新社表示，這也意味着中國將開始通報維吾爾人的情況，這將為我們提供新的接觸機會”； 但他也承認，談論新疆問題“並不容易”。