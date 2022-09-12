朔爾茨排除單方向烏克蘭交付戰鬥坦克的可能性

俄羅斯侵烏戰爭

2009年6月15日，在德國下薩克森州明斯特的訓練場上，一輛德國主戰坦克 "豹2 A6 "駛出池塘。

據德國廣播電台報道，烏克蘭要求德國提供豹2型主戰坦克，在德國引發了進一步向烏克蘭提供武器的討論。德國總理朔爾茨排除了單方向烏克蘭交付戰鬥坦克的可能性。

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朔爾茨在交付武器方面注重火炮和防空防禦。在周一柏林新聞發布會上，朔爾茨提到了獵豹防空坦克，2000自行榴彈炮，多管火箭發射器和防空系統Iris-T。朔爾茨排除了德國單方向烏克蘭武裝部隊交付德國戰鬥坦克的可能性。

朔爾茨表示，德國政府正在就這個問題與盟國密切磋商。他指出，目前還沒有任何國家交付過西式裝甲運兵車或主戰坦克。

德國聯邦議會國防委員會主席斯特拉克齊默爾曼（Strack-Zimmermann）此前曾呼籲，朔爾茨總理應放棄不想向烏克蘭運送德國主戰坦克的做法。這位自民黨政治家呼籲立即交付豹2主戰坦克和“黃鼠狼”步兵戰車。他說，通過提供此類武器來鞏固烏克蘭軍隊在收復領土方面取得的成就具有重要意義。

德國聯邦經濟部國務秘書布蘭特納（Dr. Franziska Brantner）則表示，須由西方聯盟決定向烏克蘭提供哪些武器。

在野黨聯盟黨也要求提供更多武器。聯盟黨國防政策發言人哈恩向Funke媒體集團表示，烏克蘭目前的事態發展表明，通過必要的手段，普京的入侵行為可以被成功擊退。德國政府最終必須放棄不情願態度，並提供更多武器。

俄羅斯駐柏林大使Dergej J. Netschajew警告說，運送致命武器不僅用於對付俄羅斯士兵，還用於對付頓巴斯的平民，這是德國政府不應該越過的紅線。他提到了德國對二戰納粹罪行的道德和歷史責任。 在上周六與德國外長貝爾博克的會晤中，烏克蘭外長 Dmytro Kuleba強調說，他的國家急需豹2型坦克。

萊比錫出版的《人民之聲》報表示：俄軍在撤退，烏克蘭在反攻。雖然要得出具有深遠意義的結論還為時過早，但有一點似乎很清楚：西方提供的武器，包括德國的獵豹防空坦克，為烏克蘭最近的軍事勝利做出了重大貢獻。因此，德國必須提供更多重型武器。