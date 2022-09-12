澤連斯基："我軍仍在乘勝前進" 已奪回近6000平方公里領土

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烏克蘭總統澤連斯基周一表示，烏克蘭軍隊在9月初發起的反攻中，重新奪回了俄羅斯軍隊控制的近6000平方公里領土。澤連斯基說，"我們的軍隊在乘勝前進"。德國防長表示希望烏軍近期軍事進展可加快戰事結束。

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法新社消息，澤連斯基周一在社交媒體上發布的一段視頻中表示， “自9月初發起反攻以來，烏克蘭軍隊已經解放了烏克蘭東部和南部的6000平方公里領土"，澤連斯基表示，"我們的軍隊仍在繼續前進"。

澤連斯基並在講話中分別向執行反攻認為的三個方面軍致謝，稱讚他們在軍事行動中的英勇表現，如果戰果得以鞏固，這將是烏克蘭自3月底俄羅斯軍隊從基輔郊區撤出以來，烏軍取得的最重大的戰果。

法新社稱，烏克蘭軍隊首先宣布在南部發動反攻，然後在過去一周，烏軍在東北部與俄羅斯接壤的哈爾科夫地區閃電推進，迫使俄羅斯軍隊撤退到其他陣地。

烏克蘭並宣稱，在與被吞併的克里米亞接壤的赫爾松地區（南部）以及自2014年以來在親俄分裂分子控制下的東部地區都取得了勝利。

此前，烏克蘭方面表示，武裝部隊重新控制東部哈爾科夫地區一些村莊，迫使俄軍撤回東北部邊境。

哈爾科夫州州長西涅古博夫說，烏軍在前線部分地區，已反攻到了俄羅斯邊境接壤的地方；武裝部隊總參謀部說，烏軍在24小時內，重新控制了超過20個住宅區，哈爾科夫多處地方，之前因俄軍炮擊而停水停電，截至當地周一，區內約80%人口，已獲恢復水電供應。

另據報道，德國國防部長蘭布雷希特周一表示，烏克蘭在與俄羅斯的戰鬥中，捍衛歐洲安全，希望烏克蘭方面近期取得的軍事進展能加快結束戰爭。

蘭布雷希特接受美國政治新聞網站訪問時表示，德國必須從過去幾年的錯誤中汲取教訓，採取更重視軍事需求的國家安全戰略，他並指德國的價值觀、民主、自由與安全，在烏克蘭得到捍衛，烏克蘭近期的成功帶來希望，俄羅斯可能被迫結束戰爭。

蘭布雷希特強調，無論這場戰爭要持續多幾個星期或幾個月，德國都會支持烏克蘭，他表示德國正訓練烏克蘭士兵掃雷，也正與波蘭進行非常具體的會談，計畫在波蘭東部設立維修中心，以便在需要時迅速修理交付給烏克蘭的武器。