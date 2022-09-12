習近平是怎樣煉成的？

俄羅斯侵烏戰爭

中共即將召開20大，似乎一切都已明了，習近平將不顧中共黨規限制，開啟第三任，儘管不能排除變數，多數觀察人士評估，習近平連任的可能性很高。至於他開啟第三任後，面臨什麼樣的形勢，許多分析並不看好。坦承“我曾有機會長期近距離觀察中共的宮廷內鬥”，“我幫助培訓了數千名在中國官僚機構任職的中共高幹”，目前旅居美國的前中共中央黨校教授蔡霞，日前在美國最新一期『外交事務』發表長文(https://www.foreignaffairs.com/china/xijinpingderuodian)，對習近平如何一步步走向權力核心，如何走向獨裁，以及對中國走向的可能影響，做了大體清晰的勾勒。文章關於習近平的某些描述在一定程度上印證了之前的一些說法，同時也披露了一些鮮為人知的內部消息。

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靠父親

習近平掌控了中共所有大權後，個人崇拜也達致極點，官媒神話習近平，宣傳“梁家河的故事”，但習早年插隊的梁家河與其後來陞官並無關係。蔡霞直言不諱地點出：中共體制一個持續不變的特點是：人脈至關重要。一個人若要在黨內升遷，那麼，他的個人關係，包括其家庭聲譽及黨內派系，往往與能力和意識形態表現一樣重要。

習近平靠着父親的地位和名聲，很早就擔任了耿飈的秘書，但他初期在官場的發展並不十分順利。1980年代初，習近平到河北正定擔任縣委書記，他的母親給河北省委書記高揚寫信，希望關照兒子的仕途，高揚在省委常委會上公布了信的內容，這種明顯的說情陞官、尋求特權的做法暴露後，讓習家陷入尷尬。習近平沒有忘記這件事，2009年高揚逝世，習作為曾經的中央黨校校長拒絕出席另一位中央黨校前校長高揚的葬禮。

習近平父親的密友，福建省委書記出面，把習調動到福建省。然而習在福建省表現平庸，在地級職務上停滯不前，無法完成向省部級的跨越，但是，1992年，習的母親向新任福建省委書記賈慶林寫信請求幫助，習近平被調到福州，開始從官場起飛。

反腐集權

習近平上台後做的一件影響很大的事是反腐運動，但很快就被批是選擇性反腐，習在利用這場運動進行政治清洗。蔡霞指出，在這場運動中，被習近平視為最有權勢最有威脅的官員遭到逮捕和判刑，包括前政治局常委、政法沙皇周永康，包括被視為習近平競爭對手、潛在的接班人政治局委員孫政才。

但是幫助習近平起家的人沒有被觸及，習近平投桃報李，在其陞官過程起過重大作用的賈慶林後來成為中共常委，儘管國際記者聯合會公布的巴拿馬文件顯示，賈慶林及其家人極其腐敗，然而賈家在習近平的反腐運動中安然無恙。

提拔親信

正如習是依靠父親的人脈而走入官場，習在登上最高權力舞台的時候也採取類似的手段提拔親信，包括習在擔任浙江省委書記期間形成的嫡系—之江新軍，包括習的大學同學和中學舊友，不管他們是否勝任，習可以迅速予以提拔。蔡霞舉出的例子是習在清華大學時的室友陳希，被任命為中組部部長，而這個有權決定幹部提升的重要職位一般必須由政治局委員兼任，但是，陳希沒有任何相關資歷，沒有地方黨務經驗，照舊提升。

背棄任期制

取消國家主席任期制是習近平否定鄧小平制定的取消國家領導人終身制的重要步驟，從而為自己長期執政鋪路。

蔡霞指出，鄧小平限定了國家主席兩個五年的任期制，並建立了集體領導模式，但鄧照舊把被認為政治上過於自由化的胡耀邦和趙紫陽趕下台。鄧的繼任者江澤民則將自己的顧問團隊制度化，向常委會全體成員徵求意見，採取多數決定製，江澤民還引入差額選舉，使得中央委員的選舉更具競爭性，以至於連太子黨也會輸掉選舉。

胡錦濤上台後中國進一步走向集體領導，胡以全體常委“一致同意”來執政，出現了所謂“九龍治水”的局面。胡還試圖擴大使用任期限制，並在省部級以下建立了任期制。胡錦濤還建立了一個政治局委員要先經過中共高層的黨員投票選出的機制，但具有諷刺意味的是，習近平卻靠着這一“准民主制度”，升到了權力的頂點。

2007年，在中央委員會擴大會議上，400多位高層領導人以投票的方式，從200名部長級官員名單中推薦25人擔任政治局委員，習近平得票最多。蔡霞解釋說，決定因素不是習作為浙江省委書記與上海市委書記的政績，而是投票人對他父親的尊重，以及來自於退位的黨的元老的支持和壓力。

蔡霞提到的支持習的退位元老不知是否指的是江澤民和曾慶紅，一種廣泛流傳的說法指江曾認為習 “忠誠聽話”，容易駕馭，最終隔代指定習將接任胡錦濤擔任總書記，而改變了最先讓李克強擔任總書記的決定。江澤民沒有想到，習上台後大力清除他的人馬，包括江在軍隊的親信。民間因此有江曾“悔青了腸子”的說法。

習雖然靠黨內投票獲利，但他掌權後，卻取消了所謂黨內“海選”，因為害怕不利集權。十九大開幕前，新華社在題為“新一屆中央領導集體產生過程中那些意味深長的故事和細節”披露，習近平集權首先從修改黨內人事選拔制度開始，技術上取消黨內投票，恢復神秘莫測的個別談話制度，強化威權。該文還指責十七大十八大探索會議推薦方式，投票選舉方式“帶來了一些弊端”，簡單“畫票打勾”，導致“民意失真”。為了把黨內投票的弊端說盡，文章還舉出了周永康、孫政才、令計畫“利用會議推薦拉票賄選”。

習近平在2018年發動“憲法政變”，取消國家主席任期制，從而為自己在20大續任鋪平道路。

君臣關係

蔡霞指出，習取消了“黨政分開”，成立大約40個小組，自己親任組長，凌駕於政府機構之上。這些小組從國務院總理李克強手中奪走了大部分權力，並將李與習近平的搭檔地位降低為助手的地位。從李克強在公開場合的舉止也一目瞭然，李的兩個前任朱鎔基和溫家寶出面時與江胡並肩而立，而李克強則主動與習近平保持距離。

習還改變了常委會的運作方式，每個政治局委員甚至常委，都必須向習近平提交書面報告彙報，由習來點評他們的工作，蔡霞援引一位前高官的話說，曾經是習近平最親近的盟友，七常委之一，後來擔任國家副主席的王岐山抱怨，習和其他常委的關係已經是“君臣關係”。

蔡霞指出，習近平一旦掌權，就再也不能容忍批評意見，她舉王岐山友人透露，作為習親信的常委王岐山曾建議習把對黨內要求的“八項規定”改名為正式的黨內製度，“但即便這是相當諂媚的建議，也被認為是某種冒犯，因為這不是他自己想出來的，習因此當場斥責了王。”

自卑情結

習不容忍批評意見，對常委如此，更不容忍黨內高級幹部寫信建議。那些嘗試這樣做的人得到了教訓。蔡霞舉例說，2017年，解放軍高級將領，前國家主席李先念的女婿劉亞洲致信習近平，建議調整新疆政策，停止關押維吾爾少數族裔民眾，劉亞洲被警告不要妄議習近平的政策。

習近平為什麼如此排斥別人的建議，蔡霞認為其中一個原因是習近平有自卑情結，習的教育程度很低，雖然名義上曾在清華大學讀書，但是作為“工農兵學員”，而不是被大學憑成績錄取的學生。

災難性的決策

蔡霞指出習近平要掌控一切的統治風格導致他做出許多災難性的決定，外交上擯棄鄧小平的“韜光養晦”，與普京的俄羅斯結成事實上的聯盟，進一步疏遠與國際社會的關係；經濟政策將民營經濟視為統治威脅，復辟毛時代計畫經濟，黨對經濟的干預從根本上導致中國經濟政策放緩；習近平的清零政策帶來的更是災難。

習的統治在中共內部引起越來越多的反對，蔡霞指出，中共領導層從來不是鐵板一塊，習近平在黨內面臨來自左中右三派越來越多的反對。強調保護經濟發展的李克強總理，悄悄抵制習近平的清零政策，但是，截至目前，李克強一直忍讓習的專橫跋扈，“或許，他不久就會達到忍讓的臨界點。”

文章認為，在官僚機構，精英階層的憤慨正向下擴散。讓習擔心的是，精英們的不滿情緒正在向公眾蔓延。大多數中國人不想退回到毛澤東時代，中共精英內部許多人則對習打破傳統的權力分配規則不滿，並認為他的魯莽政策正在危及黨的未來。自1989年六四以來，“中國領導人第一次不僅要面臨內部異議，而且要面臨民眾的強烈反對、以及社會動蕩的真正風險。 ”

為連任大舉清洗

習為保證連任，採取了一系列威脅行動。加強表面上的反腐運動，包括近來對公安部及安全系統高官的清洗；對黨內高官的控制甚至擴至退休官員，包括退休的國家領導人在內的黨內經援都不敢在官方活動之外相互交流。習為了保證第三任，還對退休幹部發出威脅，宣布以“倒查20年”來“消除隱患 ”，警告他們“不得公開妄議黨中央的大政方針”，為了保證得到出席中共20大2300名代表的支持，對 與會代表經過嚴格仔細的篩選，並且為了防範在會議期間出意外，出台禁止“非政治活動”禁令，防止會外串聯。

作者認為在中共20大召開前，中共內鬥可能會愈演愈烈，習可能下令逮捕更多高官。習的第三個任期並未鐵板釘釘，反習人士如果能夠說服多數常委，或者說服黨內大佬干預，而且，跡象顯示，軍隊將領中仍然存在着反對者，加之經濟危機，趕習下台的可能性存在。不過，作者認為今天秋天最可能的結果是，習通過操縱程序、恐嚇對手而獲得第三個任期。