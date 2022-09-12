英女王辭世：民眾瞻仰靈柩 國葬前全英默哀一分鐘

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英女王伊麗莎白二世的靈柩周一移送到蘇格蘭愛丁堡的聖吉爾斯大教堂，英國國王查理三世率皇家成員周一晚舉行了追思儀式。女王靈柩周一移至聖吉爾斯大教堂，供公眾瞻仰和悼念。英國政府宣布, 在國葬舉行前一天,全國將默哀一分鐘。

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法新社消息，英王查理三世, 聯同三位弟妹, 包括安妮公主、 安德魯王子和愛德華王子, 尾隨靈車, 護送女王的靈柩, 由荷里路德宮經皇家大道前往聖吉爾斯大教堂，沿路兩旁有數千名民眾向女王告別。在追思儀式過後，女王的靈柩供民眾弔唁。女王靈柩將在周二晚由皇家空軍運返倫敦。先在白金漢宮停放，然後將在西敏宮停靈約四天給公眾瞻仰靈柩，英女王的國葬將於下周一舉行。

英國政府周一宣布, 在國葬舉行前一天, 即周日晚上八時，全國將會默哀一分鐘。

英媒12日稱，女王靈柩9月14日起在倫敦西敏寺供公眾瞻仰。前往瞻仰遺容的民眾面臨長3英里（約4.83公里）的人龍，需要通宵排隊，等候12小時才能見到女王，預料總人數將可能接近100萬人。

英王查理三世到愛丁堡出席悼念儀式前，在倫敦首次以英王身份到國會，與王後卡米拉坐在西敏廳王座上接受上、下議院, 就英女王逝世致弔唁辭。查理三世在儀式上發言時向母親伊麗莎白二世致敬, 並稱將忠實追隨母親樹立的典範，維護憲政原則。