俄羅斯鷹派公開指責普京失策

俄羅斯侵烏戰爭

2017年9月18日，俄羅斯總統普京在俄羅斯列寧格勒地區的一個軍事訓練場觀看由俄羅斯和白俄羅斯軍人舉行的聯合軍演，站在身邊的是俄羅斯武裝部隊總參謀長瓦列里-格拉西莫夫。俄軍在烏東敗退，親克里姆林宮的鷹派人物也開始公開批評普京。

面對烏克蘭在烏東大舉挺進，最近24小時，俄羅斯指責普京誤判、甚至“背叛”的聲音越來越公開，越來越多，而且多來自親普京圈子的鷹派，或者來自親克里姆林宮的“極端愛國者”。

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俄羅斯軍隊最近幾天在烏克蘭東部遭重挫給莫斯科的一些鷹派人士帶來衝擊波，他們公開質疑克里姆林宮的戰略。"難以置信"、"叛國"、"令人沮喪"。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周二向親近權力圈的鷹派們發出威脅：“那些批評者，當心不要超出法律界限!”。

這一警告企圖制止俄羅斯軍隊在基輔反攻下倉皇敗退激發的雪崩式反應，有的反應很激烈，矛頭直指克里姆林宮。

俄羅斯國防部還在繼續否認出現了任何潰敗，重提在哈爾科夫地區“撤退”只是為了 "重組"。但即使是俄羅斯國家電視頻道---克里姆林宮的忠實轉播者，也無法掩蓋他們的困惑。

周六，烏克蘭軍隊佔領巴拉克利亞市後，俄羅斯政府在媒體的主要發言人之一弗拉基米爾-索洛維耶夫承認，情況是 "嚴重的，困難的"。

以前難以想象的堅定支持普京發動烏克蘭戰爭的狂熱社論家、分析家、博客主和官員在電視和社交網絡上的對普京不點名的批評越來越多。

甚至不斷炫耀與普京私人關係的車臣領導人卡德羅夫，星期日，對他在Telegram上的240萬追隨者直言了當地抨擊了俄羅斯將軍們的 "錯誤"。

他補充說："如果今天或明天還沒有改變特別軍事行動的方式，我將不得不與國防部的負責人和國家元首聯繫，向他們解釋地面上發生了什麼。”

一些民選代表毫不留情地把矛頭直接對準烏克蘭戰爭的發動者普京，聖彼得堡和莫斯科的幾十名地方議員發起請願，要求杜馬下議院罷黜普京。他們認為普京不僅失敗了，而且背叛了俄羅斯。他們批評由於普京的不寬容和侵略特徵，把俄羅斯置於世人橫眉冷對、遭憎恨的環境中。

但一個最新的發展是來自俄羅斯民族主義圈子的批評越來越多。贊成侵烏、克里姆林宮一向欣賞的評論員埃戈爾-克霍莫戈羅夫憤憤地表示：只有兩種可能的解釋：要麼 "我們被出賣了"，要麼 "我們的軍隊不適合作戰"。

前議員鮑里斯-納傑丁在電視辯論中說："以俄羅斯試圖利用的現有資源，以只使用專業人員和僱傭兵的殖民戰爭方式，在沒有全面戰爭動員的情況下擊敗烏克蘭，絕對不可能。”