克里姆林宮稱：普京與習近平會面時將詳細討論烏克蘭局勢

習近平/普京/烏克蘭/中俄關係

俄羅斯克里姆林宮稱，總統普京和中國國家主席習近平將於周四在烏茲別克撒馬爾罕會面時，將詳細討論烏克蘭局勢。法新社報導，習近平本周與普京會面，這一公開展現團結的作法，與美國因俄羅斯侵略烏克蘭而帶頭孤立莫斯科的行動背道而馳。

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據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯總統國際事務助理尤里•烏沙科夫周二稱，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平將於9月 15日在撒馬爾罕會晤時詳細討論烏克蘭局勢。

他強調，"中方理解特別軍事行動的起因，將協調性地對待烏克蘭危機"。

烏沙科夫對記者稱：“中國將以平衡的方式對待烏克蘭危機，並明確表示，理解迫使俄羅斯發動特別軍事行動的原因。

中國國家主席習近平9月14日至16日出訪問哈薩克及烏茲別克，並在薩馬爾罕出席上合組織成員國元首峰會。

中央社報道，俄羅斯也許正在烏克蘭戰場上以及西方懲罰性制裁下蒙受巨大損失，但中國對俄羅斯總統普京的支持和中俄友誼"無上限"，態度依舊堅定。

法新社報導，習近平本周將在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會與普京會面，這一公開展現團結的作法，與美國因俄羅斯侵略烏克蘭而帶頭孤立莫斯科的行動背道而馳。

儘管北京沒有明確支持莫斯科入侵烏克蘭，但在戰爭至今6個月期間，中俄穩步建立經濟和戰略關係，習近平並向普京保證他支持俄羅斯的"主權與安全"。

消息援引分析人士稱，隨着中美關係急劇下降，北京認為有必要與這個龐大的北方鄰國培養好關係。

中國外交事務主管楊潔篪周一告訴俄羅斯駐華大使德尼索夫（Andrey Denisov），習近平和普京可以共同合作，"推動國際秩序朝更加公正合理的方向發展"。

貿易方面，中國近幾個月增加俄羅斯石油進口，從5月到7月俄羅斯連續3個月成為中國最大的石油供應國，這有助於抵消莫斯科的損失。

上周，習近平派中國人大常委會委員長栗戰書赴俄羅斯與普京會面。中國官媒報導，栗戰書告訴普京："兩國政治互信、戰略協作、務實合作都達到了新高度。"栗戰書訪俄正值俄羅斯在烏克蘭經例一系列重大軍事逆轉，烏軍重新奪回大片領土。

美國約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）全球事務教授白蘭斯（Hal Brands）在推特上評論稱："隨這俄羅斯處境惡化，普京將尋求中國提供更多支持。"

華盛頓美利堅大學（American University）研究威權政體學者唐志學（Joseph Torigian）表示，普及習近平兩人這次會面是"在戰場非常動蕩的時刻舉行，這可能意味俄羅斯特別希望得到中國的協助"。