北京稱與莫斯科合作建立一個 "更公平 "的世界

中俄關係

就在中俄兩國領導人將舉行會晤的前夕，中國最高級別的外交官員稱，中國正在與俄羅斯攜手合作，建立 "更公平 "的國際秩序。

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據中國外交部公布的聲明，中共主管外交事務的楊潔篪周一說："在習近平主席和普京總統的戰略引領下，兩國關係始終沿着正確軌道篤定前行"。楊潔篪是在與即將離任的俄羅斯駐華大使安德烈·傑尼索夫會面時，發表上述言論的。他說， "中方願同俄方一道，不斷做細做實兩國高水平戰略協作內涵，維護雙方共同利益，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。"

據俄羅斯外交部門稱，習近平本周將赴烏茲別克斯坦，參加在那裡舉行的上海合作組織（SCO）領導人峰會，峰會期間將和與會的普京見面。

法新社指出，在上世紀的冷戰時期，北京與莫斯科之間的關係動蕩不安，但近幾十年來，兩國關係日益密切，尤其是為了制衡美國的影響力。

自武力干預烏克蘭以來，俄羅斯受到來自西方的制裁和外交孤立的打擊，莫斯科正在尋求加強與亞洲國家，特別是與中國的關係。

中國外交部則沒有譴責俄羅斯的武力行動，反而譴責西方國家對莫斯科的制裁，以及出售武器給烏克蘭政府。

上周，中共政權的第三號人物，全國人大主席栗戰書出訪莫斯科，成為自俄羅斯軍事干預烏克蘭開始以來，訪問俄羅斯的中國最高級別領導人。在訪問期間，他還稱讚北京和莫斯科之間的信任與合作達到了 "前所未有的水平"。