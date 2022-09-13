德國經濟部長：新的對中國貿易政策"不再天真" "不能被中國勒索"

德國/中國/貿易/政治

德國經濟部長哈柏克周二接受路透社採訪表示，德國政府正在研擬新的對中貿易政策，要降低對中國原材料、電池、半導體的依賴，而且在與北京貿易往來上"不再天真"。他並表明，歐洲不應該支持北京的一帶一路倡議。

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路透社周二報導，哈柏克（Robert Habeck）受訪時談到，歡迎中國當貿易夥伴，但是德國不能允許北京的保護主義扭曲競爭，也不會在損失貿易的威脅下退縮而不對侵犯人權提出批評，他說："我們不能讓自己被人勒索"。

消息稱，過去6年來，中國一直是德國最大的貿易夥伴，去年雙邊貿易額超過2450億歐元，但是新上任的中間偏左派政府擔心德國對中國產生依賴，正對北京採取比前任中間偏右派政府還強硬的態度。上周消息人士即透露，德國經濟部正在考慮許多新措施，降低與中國做生意的吸引力。

這是德國經濟部長首次表明，德國政府這種更強硬的態度正轉化為政策措施。哈柏克沒有闡述新措施完整內容，但表示措施會包括更嚴密檢視中國在歐洲的投資，例如對基礎建設的投資；他並說歐洲不應該支持北京的一帶一路倡議，並說他反對中國航運巨頭"中國遠洋海運"入股德國第一大港漢堡港貨櫃碼頭計畫。

哈柏克說，德國必須向新的貿易夥伴和區域敞開大門，因為許多產業過於依賴將產品賣到中國，"如果它（中國市場）關閉—這一點現在是不太可能—我們就有極為嚴重的銷售問題"。他說，經濟部正參與研擬的新的德中政策，大部份內容已經就緒，"從這（新政策）可以看出，不再抱持天真。"