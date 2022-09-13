朔爾茨要求俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭

俄羅斯侵烏戰爭

據德國電視二台和德國廣播電台報道，德國總理朔爾茨在多個月後重又開始和俄國總統普京通話。兩人在電話上談了約90分鐘，談的是俄國對烏克蘭的戰爭及其後果。

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據德國總理府消息，朔爾茨向莫斯科提出了一系列要求和警告。朔爾茨敦促普京為烏克蘭戰爭找到一個外交解決方案，這包括停火和俄羅斯軍隊的完全撤出，尊重烏克蘭領土完整和主權。朔爾茨還明確警告說：“俄羅斯任何進一步的吞併步驟都不會得不到回應，而且無論如何都不會得到承認。”雙方還談及紮波羅熱核電站的情況和聯合國監督下的糧食協議，並同意繼續保持聯繫。兩人上次通話是在大約3個半月前。

在烏克蘭反攻不斷取得勝利的情況下，德國要求政府向烏克蘭提供戰鬥武器的呼聲不斷高漲。烏克蘭也要求德國提供戰鬥武器。但朔爾茨總理繼續堅持不會單方向烏克蘭交付豹II型坦克等主戰武器，理由是武器交付須和西方盟國協商後共同決定。

但美國駐德國大使館周二明確表示，交付武器的決定掌握在每個國家自己手裡，並呼籲德國擔當更大的領導角色，盡一切力量支援烏克蘭。

德國廣播電台認為：現在美國駐德國大使館開了綠燈。朔爾茨總理如果還拿盟國須共同協商當擋箭牌，那是朔爾茨在躲避做出決定。