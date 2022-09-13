清零被指淪為習近平玩權的把戲

中共二十大前瞻

2018年3月17日，在人民大會堂舉行的全國人民代表大會第五次全體會議上，中國國家主席習近平在被確認連任國家主席後向憲法宣誓。習近平於同年通過修憲廢除國家主席任期制，普遍認為習將在10月16日召開的中共20大上開啟第三任。

2020年2月，新冠疫情早期，任志強不點名尖銳批評中共總書記習近平前後矛盾的防疫姿態皆因貪戀權力，純粹是“剝光衣服堅持當皇帝的小醜”，任此後付出了可能要將“牢底坐穿”的沉重代價。

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但是，後來的情形比任志強描述的更嚴重，習近平把早期封城隔離的政策系統化為“社會面清零”，上升為社會主義制度優勢，並視為“親自指揮”的豐功偉績，結果，在全球絕大多數國家都放開了的今天，習近平的中國還在為毒性輕如普通感冒的奧米克戎封城。

高盛最新評估，習近平的清零不會在20大連任後結束，最有可能是在明年3月兩會後，也就是在他續任國家主席後結束。

海內外輿論現在越來越多地把中國的清零視為一種折騰百姓的殘酷的“表演”，一種維穩的“把戲”，一種最高統治者習近平為了順利連任，壓制黨內外一切異議的極端手段。

法國『世界報』周二援引『財新』指出，儘管中國每日確診的數字不過千例，計有6500萬人口的33座城市仍被置於完全封鎖的狀態。但『紐約時報』同日的報道援引野村證券的統計說，截至上周二，中國有49個城市實施了某種形式的封鎖，“約2.92億人受到影響，高於前一周的1.61億人”。

世界報指出：習近平曾在2020年9月8日召開慶祝中國抗疫勝利大會，在人民大會堂舉行盛大的電視直播儀式。“這個盛大的鼓吹時刻現在看來恍若隔世，當全球大多數其他國家，多虧疫苗，已與病毒共存時，中國被鎖定在清零政策中，與世界其他國家隔絕，並將一把達摩克利斯之劍持久地置於14億人的腦袋之上”。

該報說，清零政策明顯達到極限，人們普遍感到厭倦，即使一些曾熱衷宣傳單五毛也不再羞於與西方人分享他們的感受。有一位對記者表示，“太過分了，根本與防疫無關，完全是在搞政治“。另一位接過話題：”如果是搞政治，下個月12大閉幕就會結束了。“前面那位則不同意：”我一點都不相信會結束清零，這涉及執政合法性的問題”，暗示習近平不能失去面子。

一個人怕失去面子，讓全國人民像傻子一般跟着表演？『紐約時報』周二發表的文章尖銳地標題：“中國式清零：一場只為習近平表演的政治運動”。報道開門見山：“8月的一天，當大火在中國重慶周圍的山區肆虐時，1000萬居民在40度高溫下接受新冠病毒檢測。那天，重慶共發現兩例確診病例。”

如此的例子舉不勝舉。報道說：“當世界上大部分地區都在試圖走出新冠疫情之際，中國共產黨仍然毫不動搖，將清零政策轉變為一場強制要求14億人參與的政治運動。”

“在充斥着封鎖、隔離和大規模檢測等不確定性的生活中，中國公眾每天24小時不間斷地舉辦着一場表演，這場表演的觀眾只有一個：中國最高領導人習近平，預計他將在下月舉行的一個重要的共產黨代表大會上獲得第三個任期。”

清零運動證明習近平具有像毛澤東一樣發動大躍進和文革的能力，毛澤東不在乎幾千萬人被餓死，習近平也不在乎他的清零運動已極具破壞性。

法國世界報的報道強調人們普遍性地厭倦，然而紐約時報的報道讓人不寒而慄：“這場運動最卡夫卡式的特質在於，無論規則多麼離奇、荒謬或不合邏輯，大多數人都會毫不猶豫地遵守。”

14億人為滿足獨裁者意願表演？不可思議! 奧地利『新聞報』指出：正因為習近平越發獨裁的作風，致使中國陷入內外交困，導致中國國家形象一落萬丈。

清零政策導致中國經濟一蹶不振，陷入幾十年未有的困局。『華爾街日報』在題為“為何說中國的經濟治理聲譽現在‘猶如皇帝的新衣’？”一文中指出：對中國共產黨來說，21世紀本來是一個勝利的世紀。中國輕鬆度過了美國和歐洲政府應對不力的金融危機以及在抗疫面前的不佳表現。

“然而隨着中國房地產行業應對樓市低迷的影響，同時面對快速蔓延的新冠病毒新變種，中國的清零政策也變得力不從心，中國的治理模式開始顯現裂痕。”

報道援引專家說，中國決策者顯得能力超凡，西方對此一直有某種羨慕之情，但現在的情形猶如“皇帝的新衣”。