美國政府將擴大對半導體出口中國的管制

中美關係

印第安納州州長Eric Holcomb（左起）、美國國務卿布林肯、普渡大學校長Mitch Daniels、商務部長吉娜·雷蒙多和參議員Todd Young（R-Ind.）參加了2022年9月13日在印第安納州西拉法葉舉行的關於建立半導體生態系統的討論。

消息人士透露，美國政府計畫下個月對美國公司出口到中國的半導體擴大管控，主要目標為使用在人工智能、芯片製造工具等方面的半導體。商務部即將頒布針對美國半導體出口中國加強管控的新規。

廣告 繼續瀏覽後續

商務部今年稍早便在與科磊公司(KLA Corp)、科林研發股份有限公司(Lam Research Corp)、應用材料公司(Applied Materials Inc)等三家企業的書信往來中提及新規內容。內容提到禁止出口芯片製造設備前往生產14奈米以下半導體的中國工廠，除非銷售廠商取得商務部執照許可。

商務部上個月也發函給輝達公司(NVIDIA Corp)、超微公司(Advanced Micro Devices，AMD)，要求停止出貨數款人工智能演算芯片到中國，除非取得商務部執照。

路透社說引述消息人士指出，商務部頒布的規定里，可能會對中國祭出更多手段。商務部直接發給企業的公文，等於跳過冗長的政策擬訂程序，讓管控措施可以迅速上路。

商務部在信中提及的管制方式，在新規當中將成為正式規定。如果商務部發給企業的信函內容最後都變成正式規定，將讓管制範圍得以擴大，也可能導致生產類似技術的美國企業面臨同樣限制。由於輝達、超微在人工智能芯片稱霸市場，商務部研擬中的管制措施，可能也適用於企圖挑戰這兩大企業的競爭對手。

知情人士說，商務部新規可能也對含有演算芯片的出口中國產品祭出執照要求，戴爾科技公司(Dell Technologies)、慧與科技公司(Hewlett Packard Enterprise，HPE)、超微電腦公司(Super Micro Compute)所製造的數據中心服務器便含有輝達的A100芯片。