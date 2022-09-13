習近平給普京帶去了什麼禮物

俄羅斯侵烏戰爭

兩年多未出國門的中國領導人習近平去哈薩克出席“上合組織峰會”，觀察者的焦距對準他與俄羅斯總統普京的相會。北京在最後時刻證實習近平前往中亞，仍不肯證實習普相會。不過，觀察人士早就在評估習近平會給普京帶去什麼樣的禮物。

廣告 繼續瀏覽後續

為習普會開路的中國全國人大主任栗戰書在莫斯科的講話費人猜測，根據俄羅斯方面的公告，栗戰書明白無誤地表明北京“堅定地支持”俄羅斯，但是北京方面的通告，卻是明白無誤地刪去了相關內容。

北京對莫斯科的支持，能堅定到什麼程度，具體到什麼程度，會有多少實質性內容，這是一個問題。但是，北京對莫斯科的支持是沒有疑問的。兩個被世界孤立的領袖，普京和習近平，需要抱團取暖。普京臨行前，克里姆林宮發言人讚揚上合組織“面對西方提供了一個真正的替代性的結構” ，強調這一 "囊括世界一半人口的最大的組織"，其成員想要建立一個 "公正的國際秩序"。這一表述與普京與習近平2月4日北京發表的宣言理念一致，中俄希望聯合對抗現行國際秩序。中國國家主席習近平臨行前在哈薩克及烏茲別克媒體發表的文章也有同樣的指向：“反對單邊主義和陣營對抗，共同推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。”

普京的戰略儘管在烏克蘭戰場遭遇重挫，西方對俄制裁也對俄羅斯造成沉重打擊，普京仍可指望中國領導人習近平出手援助。至少，如果說北京從來沒有公開支持俄羅斯侵烏，但也從來沒有譴責過俄羅斯侵烏。相反，北京反反複復譴責西方制裁俄羅斯以及向烏克蘭提供武器。

法新社援引分析人士指出，在中美關係緊張的背景下，北京更有意靠近俄羅斯。華盛頓史汀生中心中國項目主任孫雲說："無論俄羅斯是否在烏克蘭獲勝，中國都將繼續與俄羅斯緊密結合，這一戰略是中美關係現狀的結果。”她補充說：作為第二大核國家，"俄羅斯是一個不可忽視的地緣政治角色。"對中國而言，莫斯科是在國際舞台上制衡華盛頓的一個重要夥伴。孫雲還認為，如果俄羅斯在戰爭中削弱，這對中國來說不一定是壞消息，這樣中國在雙邊關係中會變得更有優勢。

北京關心的似乎永遠是“國際新秩序”，中共負責外交的最高官員楊潔篪周一對俄羅斯駐華大使表示，兩國可共同 "推動國際秩序向更公正合理的方向發展"。

在貿易層面，中國近月增加購買俄羅斯原油，5月至7月，莫斯科是北京的第一大原油供應國，這在某種程度上可減弱俄羅斯因西方制裁帶來的經濟衝擊。

北京與華盛頓之間的關係已經緊張數年，這與貿易戰以及美方指責中國嚴重違反人權密切相關。8月份，美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，進一步加劇兩國關係緊張。

上周，中國三號人物栗戰書成為俄烏戰爭以來最高級別的中國訪俄官員，栗戰書在莫斯科稱讚雙方互信達到“從未有過的高度”。

仔細觀察栗戰書的行程還顯示，北京希望避免成為因烏克蘭戰爭而成為西方制裁的目標。根據栗戰書發言的俄文記錄，栗戰書明確表示： "中國完全理解俄羅斯為保護其利益而採取的所有措施的必要性”，並將提供其援助"，但在中文版本中沒有一個字提到這一點。根據CNN報道，俄羅斯杜馬周二發表的聲明更明確點出，栗戰書支持俄羅斯為涉及自身利益所採取的措施，特別是在烏克蘭問題上採取的措施，中方的聲明找不到“烏克蘭”三個字的影子。

這是在暗示什麼，杜馬在加大壓力？北京首鼠兩端？還是2月初習普北京發表的“中俄合作無上限”也不過是投機主義的“各自表述”？

華盛頓約翰-霍普金斯研究所的國際關係教授哈爾-布蘭斯推測： "隨着俄羅斯地位的惡化，普京將從中國尋求更有力的支持"。華盛頓美國大學國際政策專家約瑟夫-托里吉安說："兩人這次會面是在 "烏克蘭戰場上出現巨大動作的時候，這意味着俄羅斯把希望寄託在中國的幫助上”。但俄羅斯是否不會 "要求太多，以及中國認為它能在多大程度上幫助莫斯科而不犧牲自己的經濟利益"，還有待觀察。