阿塞拜疆亞美尼亞衝突已導致百人喪生 馬克龍呼籲雙方停止敵對遵守停火

阿塞拜疆/亞美尼亞/衝突

阿塞拜疆和亞美尼亞在邊境發生大規模衝突。法新社報道，自2020年以來雙方最激烈的戰鬥導致至少100士兵死亡。美法多國及聯合國呼籲雙方克制並遵守停火協議。

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法新社消息，法國總統馬克龍周二與阿塞拜疆共和國伊利哈姆·阿利耶夫通電話，他呼籲雙方停止敵對行動，尊重並恢復停火。法國總統辦公室周二表示，法國將在聯合國安理會提出討論兩國衝突問題。

衝突在當地周一晚至周二早上發生，是雙方自2020年戰爭以來最嚴重的衝突。阿塞拜疆指責亞美尼亞部隊在邊境挑釁，已被阿塞拜疆部隊阻止。亞美尼亞指責阿塞拜疆部隊試圖向其領土推進。

阿塞拜疆國防部周二晚在一份聲明中宣布，亞美尼亞在兩國邊境地區發起大規模挑釁後，約50名阿塞拜疆士兵喪生”。

而亞美尼亞總理帕希尼揚稱，在埃里溫議會前的戰鬥中，有49名亞美尼亞士兵被打死，他同時表示死亡數字還會上升。

兩國互相指責對方挑起敵對行動。

美國和法國、俄羅斯等多國以及聯合國都紛紛呼籲雙方克制和遵守停火協議。

美國國務卿布林肯周二也在兩國發生自2020年戰爭以來最嚴重衝突後，呼籲阿塞拜疆和亞美尼亞領導人達成和平解決方案。

布林肯在美國北部印第安納州訪問時向媒體表示，他曾在分別打電話給阿塞拜疆總統阿利耶夫和亞美尼亞總理帕希尼揚，呼籲盡一切努力停止敵對行動，並就持久和平重返談判。布林肯指，衝突不符合任何一方的利益。

聯合國秘書長古特雷斯也呼籲阿塞拜疆與亞美尼亞緩和緊張局勢。

亞美尼亞政府表示，總理帕希尼揚周二與歐洲理事會主席米歇爾討論了亞美尼亞和阿塞拜疆邊境緊張局勢升級一事。據亞美尼亞報道稱，米歇爾在兩人的電話會談中表示，歐盟“準備致力於防止局勢進一步升級”。他還表示，“該地區除了實現和平與穩定，別無選擇”。