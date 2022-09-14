中國人氣男星李易峰遭指多次嫖娼 稱栽在”大數據掃黃“

中國/大數據

中國人氣男星李易峰因為多次嫖娼遭北京警方行政拘留，震驚大陸社會。綜合陸媒與多名律師分析，李易峰是因為一起違法犯罪案件被“順藤摸瓜”抓到的，他是栽在“大數據掃黃”偵查手段。

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據中央社報道稱，北京市公安局11日晚間通報，近期，北京警方在偵破一宗違法犯罪案件中，將演員李某某（男，35歲）查獲，該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱，其已被依法予以行政拘留。官媒事後指被拘的就是李易峰。此案震驚大陸社會。

據微博網傳消息稱，女方是性工作者，在“服務”李易峰之前就已經被警方盯上，而李易峰則在嫖娼期間“踩雷”，遭到拘留。

有消息提到，2021年10月，知名鋼琴演奏家李雲迪也因嫖娼被北京警方查獲並予以行政拘留。當時有微博大V爆料，警方是在查獲某違法窩點後，才從涉事女孩供出的服務對象中發現了李雲迪。前有李雲迪，後有李易峰，先後都因為嫖娼被抓。人們好奇究竟警方是如何發現的？

報道引述北京一名律師分析，這和支付方式從現金變成行動支付相關。律師指出，從前的買淫賣淫違法行為透過現金交易，不容易追溯。但是手機支付後交易紀錄一直存在，抓一個小姐從收款紀錄中可以挖出一群嫖客，抓住一個嫖客又能發現一群小姐，從大數據視角看，支付一次就被上傳到賣淫網絡的一個節點上，只要查得嚴格，總是會被發現。

該報道稱，多名律師也在微博發文分析，警方採取摸藤式掃黃，賣淫的被抓，會查過往轉帳，李易峰事後被抓坦承不諱，顯見他的後台大數據，都被有關部門掌握了。